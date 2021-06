Pink Floyd Ao Vivo No Knebworth 1990 chega às plataformas digitais

A Sony Music [Warner Music, na Europa] lançou o registro do Pink Floyd Ao vivo em Knebworth 1990 pela primeira vez em plataformas digitais, além das versões em CD e vinil duplo, em determinados países.

O concerto fez parte da apresentação estrelada dos vencedores do Silver Clef em 1990 na Knebworth House, Hertfordshire, encabeçada pelo Pink Floyd.

O monumental concerto dos vencedores do Silver Clef Award em Knebworth viu o Pink Floyd liderar a lista de estrelas que incluía Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Phil Collins, Mark Knopfler, Robert Plant (com Jimmy Page), Cliff Richard, Eric Clapton e Tears For Fears.

Cerca de 120 mil fãs de música viram esses gigantes do rock aparecerem no palco sagrado de Knebworth, todos em ajuda à instituição de caridade Nordoff Robbins, cujos lucros foram para a criação da BRIT School. O show foi transmitido globalmente pela MTV.

Nick Mason relembra o show: “Há algo especial em Knebworth. Todos nós ainda temos boas lembranças de tocar lá nos anos 70, e esse show não foi diferente. Como um garoto do norte de Londres, isso era quase um jogo em casa, mas com a alegria adicional de ser a reunião da banda depois de uma turnê bastante mega que durou mais de um ano”.

David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright - foram acompanhados no palco por membros de sua banda em turnê, incluindo Guy Pratt, Jon Carin, Tim Renwick e Gary Wallis. Os vocais de apoio vieram de Durga McBroom, Sam Brown e sua mãe Vicki, e (vocalista original do The Great Gig In The Sky ) Clare Torry.

Pink Floyd também recebeu músicos convidados, incluindo o saxofonista Candy Dulfer e o tecladista e compositor Michael Kamen. David Gilmour e Andy Jackson remixaram o áudio deste concerto icônico com todas as sete faixas executadas no dia. O concerto, inédito até aparecer no box set Later Years de 2019, agora é disponibilizado como CD ou vinil duplo pela primeira vez como um álbum independente.