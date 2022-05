A volta do 'Potência' Thiago Costa já é sexta-feira, 13

Na tarde da segunda-feira, 9, Thiago Costa recebeu mais uma vez a equipe de O Liberal na sua casa. Diferentemente da última vez, em que acompanhamos o processo de recuperação dele, nesta ele estava sorridente, pronto para falar sobre o seu retorno. Mostrando que estava andando bem ao caminhar pela casa e descer as escadas, ele fez questão até de fazer um “desfile” para a câmera.

Amanhã, 13, Thiago Costa volta aos palcos. “A volta do Potência” será uma celebração da sua vida e com ele estarão Markinho Duran, Baladeros, Miro Marks, Karol Diva, Caricato, Guilherme e Coccino, no Docca.

Thiago Costa chegou mostrando o look que escolheu para a entrevista e além de abrir o coração, também mostrou como estão as suas cicatrizes e como tem usado a proteção nas suas pernas, além claro, de fazer uma dancinha ao explicar como será o seu show. O cantor demonstrou que está desprendido de qualquer coisa que esconda as marcas deixadas nas suas pernas em decorrência do acidente que sofreu, e ao lado de Idi Caldas, seu maior suporte nessa caminhada, ele falou da expectativa do seu retorno.

“Estou muito feliz depois de tudo que aconteceu poder retornar aos palcos. O frio na barriga e ansiedade aumentam a cada dia que vai se aproximando. Mas estou com o sentimento de gratidão, muito feliz e agradecido a todo mundo que fez as orações e as pessoas que torceram pela minha recuperação”, destaca Thiago Costa.

No dia 11 de novembro de 2021, o cantor foi atingido por uma lancha, enquanto estava em uma moto aquática no Furo do Maguari, em Belém.

Com a gravidade do choque e o estado de saúde preocupante do artista, entre muitas cirurgias, o tratamento levou seis meses. Agora, recuperado, ele fará seu retorno aos palcos e dará sequência a sua agenda de shows. Entre apresentações adiadas, Thiago Costa já se prepara para a maratona que se inicia nesta sexta, e inclui shows no interior e um verão com longo cronograma. “Quero poder retribuir todo mundo agora com meus shows. Poder levar alegria, deixar o povo feliz. Agora o momento é de agradecer a Deus e estar pertinho do público. A primeira etapa foi estar próximo da família e agora é hora de reencontrar meus fãs e matar a saudade. A ansiedade está lá em cima”, enfatizou o artista.

Para este grande retorno, Thiago Costa subirá ao palco totalmente “novo”. Com show e repertório inéditos, ele iniciou o trabalho de ensaios há algumas semanas. Processo compartilhado no seu perfil oficial no Instagram, o que gerou um alvoroço entre os seus fãs.

“Montamos um show todo do zero, tudo bem atualizado, com as minhas canções autorais e os clássicos, mas também vou receber neste dia algumas participações especiais. Vai ser uma festa incrível e vamos celebrar esse momento com muita alegria”, antecipou.

“As mensagens que eu recebo são de muito carinho, percebo que as pessoas estão esperando por esse retorno”, acrescentou Thiago Costa.

Além do carinho que tem recebido de muitos fãs e da movimentação nas redes sociais, Thiago Costa tem se sentido bastante abraçado ao longo desses meses por muitos artistas. O oliberal.com separou quatro depoimentos com mensagens de carinho para o cantor. Em uma surpresa, Thiago Costa viu os depoimentos de Julio Cezar, do Nosso Tom; Karol Diva; Rennan Albuquerque do I Love Pagode e Manu Bahtidão, e a emoção tomou conta do cantor. Como Manu disse, “lugar de artista é no palco”, e dia 13 de maio, Thiago estará no Docca.

Agende-se

A volta do Potência

Atrações: Thiago Costa, Markinho Duran, Baladeros, Miro Marks, Karol Diva, Caricato, Guilherme e Coccino.

Data: sexta-feira, 13

Hora: 22h

Local: Docca - Tv. Benjamin Constant, 227 - Reduto, Belém

Informações: 91 98503-8529