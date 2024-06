“Música na Esquina” será uma das atrações do Festival Internacional de Música do Pará

O projeto social “Música na Esquina” será uma das atrações do XXXVI Festival Internacional de Música do Pará (Fimupa), nesta terça-feira (4), no Instituto Estadual Carlos Gomes. A apresentação inicia às 12h, na Sala Ettore Bosio.

VEJA MAIS

O “Música na Esquina” foi criado em 2016, desde então já realizou quatro edições no bairro da Cabanagem, em Belém. Após um período de pausa, a mídia comunitária “Periferia em Foco” retornou às atividades do projeto no ano passado, com uma nova equipe e com o apoio de novos parceiros.

A iniciativa tem como intuito levar as multifaces da música instrumental ao alcance da população moradora da periferia da Grande Belém, seja por meio de apresentações dentro da própria comunidade ou outros locais. Junto a difundir a musicalização, o projeto atua com foco na construção de músicos conscientes, por meio da promoção da interação entre os alunos e a comunidade, através da prática musical em grupo.

Com a nova roupagem, a proposta agora é difundir a música instrumental pela cidade, a fim de abranger desde o popular até o erudito. Além disso, o projeto tem como foco especial destacar as potencialidades culturais dos artistas da periferia de Belém. A estratégia é utilizar a música como ferramenta, principalmente para envolver jovens que já possuem formação musical.

O “Música na Esquina” conta com a parceria da Organização Não Governamental (ONG) “Moradia e Cidadania”, da Usina da Paz da Cabanagem e da Fundação Carlos Gomes.

XXXVI Fimupa

A 36ª edição do Festival Internacional de Música do Pará (Fimupa) iniciou no último sábado (2) e vai até o dia 9 de junho, com apresentações em diferentes espaços históricos e culturais de Belém. A programação conta com atividades pedagógicas e mais de 20 concertos com a participação de músicos renomados do cenário internacional, nacional e regional.

Dentre os locais escolhidos para receber parte da programação estão o Theatro da Paz, o Instituto Estadual Carlos Gomes, a Capela de São José do Espaço São José Liberto, a Igreja de Santo Alexandre e o Teatro Waldemar Henrique.

Em 2024, o festival busca resgatar as raízes amazônicas ao longo das apresentações. A obra ‘A Floresta do Amazonas’, de Heitor Villa-Lobos, vai ser uma das atrações do encerramento do Fimupa. A obra é considerada uma das mais importantes da música brasileira. Além disso, músicos paraenses terão lugar de destaque nos palcos do festival, que conta ainda com a presença de grupos artísticos nacionais e internacionais.

As bandas Rodrigues Santos; Sinfônica do Marajó; Maestro Vale de Vigia; e Sinfônica de São Caetano de Odivelas são as atrações regionais que compõem o time de representantes locais que irão participar do festival. Além deles, a Banda Sinfônica Carlos Gomes fará uma participação especial no evento. Entre os grupos artísticos da instituição também estão confirmados: Flautas Doces da Amazônia, Duo Norte-Sur e Bakari Trio.

Ingressos

O ingresso para participar das programações que irão acontecer no Theatro da Paz e no Teatro Waldemar Henrique será trocado por um quilo de alimento não-perecível. O objetivo é arrecadar doações para enviar ao Rio Grande do Sul. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria - no dia da apresentação - e também via site. Nos demais locais, a entrada será gratuita e aberta ao público.