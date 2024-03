Tenor comemora aniversário no palco do Municipal

Neste sábado (23), o tenor Severo Almeida celebra seu aniversário com um show. A comemoração dos seus 47 anos será através da apresentação “Românticos 2”, no Municipal, a partir das 20h.

Tenor e professor de artes, Severo irá mergulhar nos grandes sucessos da MPB, mostrando uma visão singular sobre amor e vivências. Luciana Tavares, Eduardo Nascimento, Zara e Luana Almeida fazem as participações especiais do evento.

O show tem direção musical de Poli Dourado e direção geral de Severo Almeida.

“Teremos o cantar erudito e a música clássica que tece o tecido sonoro do repertório”, antecipa o artista.

Severo Almeida teve seu primeiro contato com a música ainda em sua infância, ouvindo e participando das rodas de samba que seus tios maternos organizavam, em Vigia de Nazaré, cidade onde nasceu.

“Hoje pouco subo ao palco e meus amigos me cobram, também é algo que amo, mas minha rotina não permite. Então, uni a ‘fome com a vontade de comer’ e resolvi que todo ano faria um show para os meus amigos. Me realizo duplamente, por estar no palco e por ter meus amigos comigo”, disse o artista.

Na capital paraense, ele integrou o coro das Assembleias de Deus, sob a regência do maestro Onilson Rocha. Em 1999, convidado pela professora búlgara, Malina Mineva, passou a ter aulas de técnica vocal no conservatório Carlos Gomes, que mais tarde se formaria na classe do professor Eduardo Nascimento, em Canto Lírico.

Atuou como integrante do coro lírico do Theatro da Paz em diversas montagens de óperas e concertos, como: a Flauta Mágica (Mozart), Pagliacci (LeonCavallo), Carmina Burana e outros.

Atualmente, Severo Almeida é professor de Artes Cênicas na educação especial, atendendo alunos cegos da rede estadual de ensino.

“Viver de arte no Brasil é um desafio e isso se agrava quando você vai para o regionalizado, por isso sou funcionário público, talvez por ser covarde por não tentar viver de arte, mas posso ser também pé no chão por ter consciência de que tenho prioridades, como paternidade, para dar conta. Mas me sinto feliz de continuar, dentro do possível, fazendo arte”, pontua.

Severo Almeida é pai de Pietro.

Agende-se

Data: sábado, 23

Hora: 20h

Local: Municipal - R. Municipalidade, 1643 - Umarizal, Belém