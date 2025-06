Museu do Louvre, na França, fecha as portas após funcionários entrarem em greve; entenda

O lar da Mona Lisa, o Museu do Louvre, na França, fechou temporariamente as suas portas após funcionários entrarem de greve contra o turismo de massa, nesta segunda-feira (16). O museu mais visitado do mundo teve milhares de visitantes confusos e com ingressos na mão, barrados em filas extensas sob a pirâmide de vidro na entrada do museu.

Kevin Ward, de 62 anos, natural de Milwaukee, nos Estados Unidos, brincou com a situação e disse: "É o lamento da Mona Lisa. Milhares de pessoas esperando, sem comunicação, sem explicação. Acho que até ela precisa de um dia de folga", brincou o turista.

VEJA MAIS

Veneza (Itália) e Acrópole (Grécia) se desdobram para conter multidões enquanto, o museu mais icônico do mundo recebe milhões de visitantes. Sendo assim, o Louvre se tornou um símbolo de turismo levado ao limite. No último domingo (15), protestos coordenados ocorreram no sul da Europa.

Milhares de pessoas marcharam em Veneza, Lisboa (Portugal), Palma de Maiorca e Barcelona (ambas na Espanha), criticando o modelo econômico que, segundo eles, expulsa moradores e destrói o cotidiano urbano.