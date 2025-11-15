Museu do Artesanato Paraense realiza programação cultural gratuita na COP 30

O Museu do Artesanato Paraense (MAP), em Belém, está com programação cultural extensa durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30). Localizado no Complexo São José Liberto, o MAP foi inaugurado no dia 11 de novembro e une artistas de diversas vertentes nesta semana, com palestras e shows musicais. Entre as atrações está Nilson Chaves, Banda Fruto Sensual e Banda Sayonara.

Neste domingo (16), o público aproveita as apresentações do Bakari Trio e de Nilson Chaves. O grupo se apresenta a partir das 18h, no Palco Cristal, enquanto o cantor começa às 20h, no Palco Central.

Na terça-feira (18), a programação inicia às 16h30, na Capela São José, com a roda de conversa “Biojoias e Amazônia — Sustentabilidade e Design”, que conta com mediação da professora Rosângela Gouvêa e participação das artesãs Valdenise Genu, Maria Sardinha e Monica Moraes. Em seguida, às 18h, o grupo Madrigal da Universidade do Estado do Pará (Uepa) se apresenta no Palco Cristal. A noite encerra com a Banda Tomarock, que inicia o show às 20h, no Paulo Central.

No dia seguinte, quarta-feira (19), na Capela São José, ocorre o bate-papo “O artesanato paraense entre tradição e inovação”, com mediação de Dione Matos, da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), e participação dos artesãos Roberto Silveira, Alexandre Monteiro e Acenet Andrade. No Palco Cristal, às 18h, o Tocatta Basilis da Fundação Carlos Gomes (FDC) apresenta. Mais tarde, às 20h, a Banfda Fruto Sensual faz show no Palco Central.

Na quinta-feira (20), Daniel Vieira, da FCG, apresenta o recital de piano na Capela São José, a partir das 16h. Às 18h, no Palco Cristal, o Grupo de Canto da mesma fundação segue com a noite de shows. O dia encerra no Palco Central, com a Banda Saynoara, a partir das 20h.

A programação fecha na sexta-feira (21). O grupo de carimbó Sancari inicia as apresentações, a partir das 18h, no Palco Cristal. Logo mais, às 20h, Markinho Duran faz show no Palco Central.

Serviço

Museu do Artesanato Paraense (MAP)

Data: 16 a 21 de novembro de 2025

Endereço: Complexo São José Liberto (Praça Amazonas, S/N - Jurunas)

Programação:

16/11, domingo

18h, Palco Cristal - Show: Bakari Trio

20h, Palco Central - Show: Nilson Chaves

18/11, terça-feira

16h30, Capela São José - Roda de conversa: “Biojoias e Amazônia — Sustentabilidade e Design”

18h, Palco Cristal - Show: Madrigal (Universidade do Estado do Pará - Uepa)

20h, Palco Central - Show: Banda Tomarock

19/11, quarta-feira

16h30, Capela São José - Roda de conversa: “O artesanato paraense entre tradição e inovação”

18h, Palco Cristal - Show: Tocatta Basilis (Fundação Carlos Gomes - FCG)

20h, Palco Central - Show: Banda Fruto Sensual

20/11, quinta-feira

16h, Capela São José - Apresentação: recital de piano de Daniel Vieira (Fundação Carlos Gomes - FCG)

18h, Palco Cristal - Show: Grupo de Canto Fundação Carlos Gomes (FCG)

20h, Palco Central - Show: Banda Sayonara

21/11, sexta-feira

18h, Palco Cristal - Show: Grupo de Carimbó Sancari

20h, Palco Central - Show: Markinho Duran