Museu de Arte Sacra é palco de exposição que homenageia a história do Ver-O-Peso

No último sábado (20) o Museu de Arte Sacra (MAS), em Belém, deu início à exposição "Belém: Um Ver-o-Peso de Memórias", que recebe visitas até 18 de fevereiro, na Galeria Fidanza. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

O acervo com diversas linguagens artísticas conta com curadoria de Emanuel Franco, diretor do MAS. A exposição é composta, em sua maioria, por audiovisual e exibe o Ver-o-Peso ao longo de décadas. As filmagens compõem esse raro acervo, conta com filmagens da feira desde 1930 até os dias atuais, evidenciando a história e memória da maior feira a céu aberto da América Latina.

“O acervo se compõe de vídeos, imagens fotográficas e objetos característicos do cotidiano da feira, mercados e comércio em geral componentes desse complexo histórico, econômico, turístico e cultural de Belém”, acrescenta o curador da exposição.

Reforçando a história e vivências que são parte da cultura popular, a iniciativa faz parte da programação Preamar Cabano, promovida pela Secult.

Para Armando Sobral, diretor do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM), a construção da mostra é significativa pela originalidade de elementos que representam a feira do Ver-o-Peso como local de cultura e ancestralidade do Pará. "É um lugar também de uma grande reserva criativa, parte da cultura paraense, seus saberes e seus fazeres", enfatizou.

Segundo Tamyris Monteiro, diretora do Museu do Estado do Pará (MEP), a ideia de trazer a exposição para o MAS tem a ver com a proximidade com o Ver-o-peso. “É uma forma de proporcionar um passeio pela paisagem histórica da cidade que cerca o Ver-o-peso, das ilhas que o abastecem, dos diferentes povos e culturas que ali confluem, dentro de um espaço vizinho de construção e valorização da memória e da cultura material e imaterial paraense”, explica.

“Conseguimos perceber ao longo do tempo como as pessoas se relacionam com a memória do Ver-o-Peso, como imagem e representação da identidade paraense”, concluiu.

Histórico

O Mercado do Ver-o-Peso completa neste ano 397 anos. A feira é um complexo arquitetônico e paisagístico de 25 mil metros quadrados, com uma série de construções históricas, entre elas o Mercado de Carne e o Mercado de Peixe - atrativos para turistas e moradores da região que fazem diariamente suas compras a céu aberto.

Com a exposição é possível visualizar esse histórico ponto turístico em diferentes épocas, apresentando a construção da paisagem ao longo do tempo e demarcando a história da cidade que cerca o Mercado. Desde as ilhas que o abastecem, dos diferentes povos e culturas que ali se encontram.

Por se tratar da maior representação da cidade de Belém ao longo do século XX, o Ver-O-Peso tornou-se protagonista de cenas que se perpetuaram mundialmente, servindo como referência da cultura paraense, na linguagem e na extensa e intrincada teia de relações que sustenta a Feira.

Além do conjunto de imagens multimídia em salvaguarda da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o público poderá apreciar também a coleção Ford Motor Company, do Museu do Arquivo Nacional (de Washington, DC).

SERVIÇO

Exposição "Belém: Um Ver-o-Peso de Memórias"

Data: 20/01 até 18/02

Horário: 9h às 17h (terça à domingo)

Entrada gratuita