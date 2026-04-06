Museu das Amazônias divulga programação de abril focada em saberes tradicionais

Enquanto o interior do Museu das Amazônias (MAZ) passa por um processo de montagem de novas exposições, a programação externa segue ativa, movimentando o Complexo Porto Futuro, em Belém, com atividades culturais e educativas gratuitas voltadas a públicos de todas as idades.

Com o tema “Saberes Tradicionais”, a programação de abril do MAZ em Movimento tem início no dia 10, levando experiências culturais e educativas para a área externa do museu. A proposta reforça a conexão com o território e amplia o acesso do público, ocupando diferentes espaços do complexo e a varanda do MAZ.

Entre os destaques está o MAZ Oficinas, que promove atividades práticas às sextas e sábados, abordando temas como ilustração botânica, arte inspirada na fauna amazônica, saberes indígenas e tecnologias tradicionais. Já o MAZ Música, no dia 10 de abril, será dedicado à musicalidade dos povos originários, com apresentações e momentos formativos.

A edição do “Vivências MAZ” deste mês traz uma temática inédita ao explorar a “Cozinha Ancestral”, com atividades que envolvem debates e práticas sobre a relação entre cultura alimentar e os conhecimentos tradicionais da região. As visitas mediadas também integram a programação e ganham novo formato: aos domingos, o roteiro das 10h será voltado ao público adulto, enquanto, às 15h, as crianças participam de um percurso adaptado, seguido de oficina educativa.

Ao longo do mês, oficinas de botânica, grafismo em cerâmica, pintura, circuitos brincantes e apresentações culturais completam a agenda, ampliando o acesso a experiências ao ar livre. A programação também reforça o compromisso com a acessibilidade, contando com intérpretes de Libras em todas as atividades, garantindo a participação de pessoas surdas e com deficiência auditiva.

De acordo com a coordenadora de programação do Museu das Amazônias, Gabriele Martins, a proposta busca valorizar os saberes da região. Segundo ela, a iniciativa convida o público a vivenciar, de forma prática e sensível, os conhecimentos tradicionais da Amazônia, conectando cultura, ciência e ancestralidade por meio de encontros e experiências.

A programação inclui atividades como a oficina “Cores da floresta: aves da Amazônia em papel”, no dia 11, às 10h, voltada ao público a partir de 10 anos, que propõe a criação artística com a técnica de sobreposição de papéis inspirada na avifauna amazônica. No mesmo dia, às 15h, o “Circuito Brincante – Ciranda dos Bichos” promove atividades lúdicas com crianças e jovens.

No dia 17, em alusão ao Dia Nacional da Botânica e ao Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores do Campo, a programação traz a oficina “Ilustração botânica: traços da floresta manejada”, às 10h, destinada ao público a partir de 13 anos, e a atividade “O Espírito das Plantas – Farmácia Viva Amazônica”, às 15h, aberta ao público em geral, abordando o uso de plantas medicinais a partir de saberes tradicionais.

Já no dia 18, às 10h, ocorre a oficina “A Iconografia Marajoara”, voltada a jovens e adultos, explorando grafismos da cultura amazônica, seguida, às 15h, do “Circuito Brincante – Na Aldeia do Riso”, com jogos inspirados em culturas indígenas. No dia 25, a programação segue com “O tempo da respiração: bolhas e saberes iorubás”, às 10h, para crianças de 5 a 12 anos, e “Guardiães da Floresta – Construindo o Equilíbrio da Amazônia”, às 15h, destinada a crianças a partir de 8 anos.

As visitas mediadas acontecem nos dias 12, 19 e 26 de abril, sempre às 10h, com o roteiro “Passos da história: Museu e sociedade”, voltado ao público em geral, e às 15h, com o “Roteirinho do Museu das Amazônias”, direcionado a crianças a partir de 5 anos, com atividades adaptadas.