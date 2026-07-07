Museu das Amazônias abre programação gratuita de férias com oficinas e vivências em Belém

O Museu das Amazônias (MAZ), localizado no Armazém 4A do Complexo Porto Futuro II, na avenida Marechal Hermes, em Belém, inicia a partir desta sexta-feira, 10 de julho, uma programação gratuita e diversificada. Intitulada MAZ em Movimento, a iniciativa convida crianças, jovens e adultos a explorar os múltiplos saberes, tradições e identidades amazônicas por meio de rodas de conversa, oficinas, brincadeiras, vivências e experiências educativas.

As atividades fazem parte do programa MAZ em Movimento, que mantém o museu ativo durante a implementação de suas novas exposições. Ao longo do mês, o espaço promoverá um encontro entre representantes de comunidades tradicionais, artistas, pesquisadores e educadores, em uma agenda que conecta cultura, ciência, sustentabilidade e educação por meio de experiências interativas.

Camila Costa, gerente técnica do Museu das Amazônias, destaca a importância da iniciativa. "É uma oportunidade de aproximar o público das diferentes narrativas que ajudam a construir este território tão diverso", afirma, ressaltando a proposta de criar experiências que aproximem a audiência da diversidade regional.

Programação de Abertura em Julho

A abertura da programação ocorrerá nesta sexta-feira, 10 de julho, com mais uma edição do Vivências MAZ, que terá como tema "Amazônias no Plural". A partir das 14h, a roda de conversa "Mulheres Amazônicas: tradição, criação e bioeconomia" reunirá lideranças femininas para debater o protagonismo da mulher na preservação de conhecimentos tradicionais, na valorização do artesanato e na construção de uma bioeconomia baseada na conservação da floresta e na geração de renda.

Participarão do encontro representantes do Coletivo Shipibas Muralistas, da etnia Shipibo-Konibo, do Peru — que integra a futura exposição de longa duração do museu —, além da artesã de biojoias e moradora da Ilha do Combu, Silvia Rosa, e da produtora cultural e liderança comunitária marajoara Cilene Andrade. A mediação será realizada pela pesquisadora Jomara Santos.

Na sequência, das 16h às 18h, Silvia Rosa conduzirá uma oficina de biojoias. Ela ensinará técnicas tradicionais que utilizam sementes, fibras e outros elementos naturais, evidenciando como os conhecimentos ancestrais das comunidades ribeirinhas fortalecem a bioeconomia, a economia criativa e a preservação dos saberes amazônicos.

Atividades para Crianças e Jovens

A programação continua aos domingos com o Roteirinho do MAZ, direcionado principalmente ao público infantojuvenil. As atividades incluem:

No dia 12 de julho: a " Pescaria do Saber " apresentará conhecimentos de diferentes povos indígenas através de uma brincadeira inspirada na pesca.

" apresentará conhecimentos de diferentes povos indígenas através de uma brincadeira inspirada na pesca. No dia 19 de julho: o " Circuito Brincante " resgatará jogos e brincadeiras populares que estimulam a convivência e a valorização das tradições.

" resgatará jogos e brincadeiras populares que estimulam a convivência e a valorização das tradições. No dia 26 de julho: a oficina "Adugo: Brincando com Saberes Indígenas" utilizará o tradicional jogo indígena para apresentar aspectos das cosmologias amazônicas e incentivar o pensamento estratégico das crianças.

Encerramento com Música e Cultura

O encerramento das atividades será no dia 31 de julho, com uma oficina de lambada e ritmos latinos, ministrada por Rodrigo de Barros, às 17h. Em seguida, a varanda do museu sediará a programação musical Férias/Latinidades, transformando o espaço em um grande encontro de celebração da cultura amazônica.