Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Museu da Imagem e do Som está temporariamente fechado; entenda

Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura explicou o motivo da suspensão das atividades

Gustavo Vilhena*
fonte

O museu ficará fechado durante a primeira semana de setembro. (Reprodução)

Inaugurado em março de 1971, pouco antes do falecimento de sua idealizadora, a jornalista e escritora paraense Eneida de Moraes, o Museu de Imagem e do Som, localizado na avenida Nazaré, está temporariamente fechado desde a última segunda-feira (01). A última exposição recebida no espaço foi a "Tó Teixeira: mergulho na vida e obra" e é justamente para a desmontagem dessa exposição que o museu está temporariamente fechado. A nota oficial da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa a data da reabertura do espaço e de uma nova programação. 

Com o encerramento do período de exposição da mostra "Tó Teixeira: mergulho na vida e obra", o Museu da Imagem e do Som está fechado durante a primeira semana de setembro, devido à desmontagem da exposição e para a montagem da nova mostra "Claudia Andujar - cosmovisão". A nova exposição terá a sua pré-estreia exclusiva para convidados na próxima segunda-feira (08), e após este dia será aberta ao público que quiser prestigiar o novo evento. 

VEJA MAIS

image MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém
As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

image Quadro roubado por nazistas e procurado há décadas aparece em site de imóveis argentino
Algumas obras reapareceram após a 2ª Guerra Mundial e foram exibidas no museu holandês Rijkmuseum

Nota na Íntegra

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa que o Museu da Imagem e do Som (MIS), em Belém, estará temporariamente fechado ao público a partir do dia 1º de setembro, para a desmontagem da exposição “Tó Teixeira: mergulho na vida e obra” e a montagem da nova mostra “Claudia Andujar – cosmovisão”. A reabertura do espaço está prevista para o dia 8 de outubro, com vernissage da nova exposição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Secult

museu da imagem e do som
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

VÍDEO: Após anúncio da Globo, William Bonner apresenta César Tralli à equipe do Jornal Nacional

Encontro entre jornalistas foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais da emissora

01.09.25 23h42

Novela turca

Conheça a novela turca 'Esaret', estrelada por Cenk Torun

A dizi também é conhecida pelo título em português como 'Cativeiro'

29.08.25 19h00

CULTURA

Amazônia Fashion Week: Belém recebe edição histórica que concilia moda e recursos naturais

Maior evento de moda na região, o Amazônia Fashion Week será lançado nesta quinta (4), no Parque Shopping Belém, com programação focada na produção autoral amazônica em sintonia com avanços tecnológicos

02.09.25 8h00

HOMENAGEM

Fernanda Montenegro tieta neto em set de filmagens de 'Emergência 53': 'Seja feliz neto lindo!'

O neto da atriz é assistente de direção da minissérie do Globoplay

02.09.25 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda