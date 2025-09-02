Museu da Imagem e do Som está temporariamente fechado; entenda

Inaugurado em março de 1971, pouco antes do falecimento de sua idealizadora, a jornalista e escritora paraense Eneida de Moraes, o Museu de Imagem e do Som, localizado na avenida Nazaré, está temporariamente fechado desde a última segunda-feira (01). A última exposição recebida no espaço foi a "Tó Teixeira: mergulho na vida e obra" e é justamente para a desmontagem dessa exposição que o museu está temporariamente fechado. A nota oficial da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa a data da reabertura do espaço e de uma nova programação.

Com o encerramento do período de exposição da mostra "Tó Teixeira: mergulho na vida e obra", o Museu da Imagem e do Som está fechado durante a primeira semana de setembro, devido à desmontagem da exposição e para a montagem da nova mostra "Claudia Andujar - cosmovisão". A nova exposição terá a sua pré-estreia exclusiva para convidados na próxima segunda-feira (08), e após este dia será aberta ao público que quiser prestigiar o novo evento.

Nota na Íntegra

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa que o Museu da Imagem e do Som (MIS), em Belém, estará temporariamente fechado ao público a partir do dia 1º de setembro, para a desmontagem da exposição “Tó Teixeira: mergulho na vida e obra” e a montagem da nova mostra “Claudia Andujar – cosmovisão”. A reabertura do espaço está prevista para o dia 8 de outubro, com vernissage da nova exposição.