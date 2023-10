Musa fitness diz ter sido dispensada por engordar dois quilos

A influenciadora e musa fitness Deia Cavalheiro revelou ter sido dispensada pelo namorado porque engordou dois quilos. A jovem contou nas redes sociais que o agora ex-namorado justificou o término por causa do aumento de peso. “Você engordou 2kg, não aceito!”, teria dito ele.

A modelo tem uma rotina saudável e de exercícios. Ela foi eleita recentemente Musa de Ipanema 2023. Deia expôs a mensagem do ex-namorado na rede social e a postagem viralizou, gerando um debate sobre padrões de beleza e relacionamentos.

“Fui dispensada. Ele ficou insatisfeito com um ganho de peso mínimo, mas preferi não me abalar com as críticas e o término”, explicou.

Ela acrescentou que refletiu muito sobre isso. “Relacionamentos devem ser construídos sobre bases sólidas, como amor, respeito e compreensão, em vez de se concentrar apenas na aparência física. No primeiro momento eu fiquei muito triste, porque eu não esperava”, revelou.

A influenciadora fitness já está disponível e disposta a encontrar um novo amor. “A fila anda, mereço coisa melhor. Tenho certeza que alguém vai me querer com o corpo que eu estou”, completou.