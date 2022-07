Musa dos anos 80, Magda Cotrofe, passeia com cachorro no Rio

A modelo Magda Cotrofe foi uma das precursoras no uso do biquíni asa-delta, e marcou época como musa nas décadas de 1980 e 1990. Magda não está atuando mais tanto como modelo, mas não abandonou a profissão. Nesta quinta-feira (7), ela foi flagrada andando com o cachorro pelas ruas de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Ela também foi atriz, com participações no humorístico "Viva o Gordo" e no filme "Solidão, Uma Linda História de Amor". Magda ainda fez história ao sair por três anos seguidos na capa da revista "Playboy". Antes, já havia recusado um convite para ser Garota Playboy.

Cotrofe teve incontáveis aparições na televisão, participou como convidada de alguns programas populares de auditório de Gugu Liberato no SBT e Gilberto Barros na Rede Bandeirantes. Em 1987, chegou a ser finalista do Troféu Imprensa de "melhor modelo", no único ano em que a categoria foi incluída no tradicional prêmio da TV.