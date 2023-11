Musa do OnlyFans diz ter sido deserdada por parente após vazamento de nudes

A produtora de conteúdos do OnlyFans Kayla Jade, de 29 anos, disse ter sido deserdada e rejeitada pela família após os parentes descobrirem o perfil no OnlyFans. Kayla contou em outra rede social que um parente descobriu o perfil, tirou prints de nudes e mandou no grupo da família.

Kayla Jade afirmou que não "escondia" a conta na plataforma, mas também não "esfregava na cara" da família. Por isso, ela tinha páginas alternativas para divulgar o perfil.

Segundo ela, o parente que expôs o prefil tem 45 anos. "Ele não precisava ser tão agressivo, ele poderia simplesmente ter contado a eles", disse a musa no TikTok. "Recebi então uma mensagem de outro membro da família, me renegando completamente", lembra.

A família se afastou de Kayla há um ano. Os parentes não falam mais com a jovem. "Fiquei magoada, mas feliz por ter tirado essa toxicidade da minha vida", declarou. Kayla Jade é uma das 0,1% entre os principais criadores do OnlyFans. A conta foi criada no ano passado.