Murilo Benício já namorou seis colegas de trabalho; relembre quais

No último domingo, 19, o ator Murilo Benício participou do Domingão para promover a nova novela das 21h, Três Graças, na qual interpreta o vilão Santiago Ferette.

Durante a conversa, Luciano Huck perguntou ao ator se havia chances de se envolver com Grazi Massafera, com quem contracena no folhetim. "O Murilo tem a tradição na televisão brasileira de se casar com suas parceiras de cena. Ele tem um longo histórico, uma ficha corrida grande, e isso já virou fofoca na internet", alfinetou o apresentador.

Murilo desconversou e Grazi, que também participava do programa, disse, bem-humorada, que de tanto falarem sobre esse possível relacionamento, nada aconteceria. "Vocês estão me estragando agora, Vocês ficam falando tanto que ele vai fazer isso, que ele não vai fazer", disse a atriz.

O galã tem mesmo um histórico que comprova a tese de Luciano Huck. Ele já teve relacionamentos com pelo menos seis mulheres com quem atuou em novelas. A primeira foi Alessandra Negrini com quem contracenou em Meu Bem Querer, de 1998, quando já eram um casal e já tinham um filho, Antônio, de 29 anos. Eles se separaram em 1999 e mantêm uma relação de amizade que dura até hoje.

Logo depois da separação, em 1999 mesmo, Benício começou a namorar Carolina Ferraz, que conheceu quando gravavam a novela Por Amor. Eles interpretavam dois irmãos. A relação durou três anos.

A relação mais emblemática foi com Giovanna Antonelli, com quem fez par romântico em O Clone, de 2001. Eles assumiram o namoro meses depois do fim das gravações e ficaram juntos até 2005, quando nasceu Pietro, filho do casal.

Em 2006, ele começou um namoro com a atriz Guilhermina Guinle, com quem contracenou no remake de Ti-Ti-Ti, de 2010, e no filme Inesquecível, de 2007. O relacionamento durou cinco anos.

A quinta parceira de cena que o ator namorou foi Débora Falabella, com quem teve o relacionamento mais duradouro, sete anos. Eles contracenaram em Avenida Brasil, de 2012, e ficaram juntos por sete anos, até 2019.

O último romance foge do padrão de seus relacionamentos anteriores, já que não foi com uma colega de cena, mas com a autora. Em 2019, mesmo ano do fim do relacionamento com Débora Falabella, Murilo Benicio engatou um romance com Manuela Dias, que escreveu Amor de Mãe. O ator fazia parte do elenco, interpretando o empresário Raul Camargo. O namoro durou aproximadamente um ano.

Mais recentemente, Murilo namorou a jornalista Cecília Malan, correspondente da TV Globo em Londres, mas, em entrevista ao programa atual de Angélica, exibido pelo GNT, o ator revelou que está solteiro.

Inclusive, no episódio de Angélica ao Vivo que foi ao ar no último dia 16, Murilo dividiu o programa com Grazi Massafera e Tatá Werneck, que fez a mesma provocação que Luciano Huck. "Me desculpa, mas eu leio fofoca. Eu dou mil reais, sem nota, para a Angélica se daqui a seis meses vocês não estiverem juntos", disse a humorista.