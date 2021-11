Murillo Huff fala que brevemente apresentará a data para o novo lançamento

Murillo Huff, ex de Marília Mendonça, usou as redes sociais no início da tarde desta quarta-feira (24) para falar sobre o lançamento do seu novo trabalho, que foi gravado em outubro. A data de lançamento seria no início de novembro, mas ele cancelou e disse que, brevemente, vai informar a nova data.

"Estava ouvindo no carro as músicas inéditas. Uma delas seria lançada no dia 13 deste mês, mas obviamente cancelamos o lançamento. Não sabemos a nova data, mas assim que souber eu aviso. Onde quero chegar, ouvindo as músicas fiquei muito feliz com o resultado e comecei a refletir sobre a oportunidade que tenho por meio do meu trabalho de levar alegria para vocês. É isso, conto com apoio de vocês", disse o artista no story do instagram.

São seis músicas inéditas que Murillo vai apresentar ao público. Ele espera que o público curta e fique feliz com os lançamentos.