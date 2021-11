Murilo Huff encanta internautas com foto ao lado do filho Léo

Nesta sexta-feira (19), o sertanejo Murilo Huff postou um vídeo no estilo boomerang nos stories do Instagram em que aparece ao lado do filho com Léo, da relação com a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo no início deste mês. Prestes a completar dois anos, o menino aparece sorridente no colo do pai, alheio à tragédia que abalou a família e deixou o país inteiro consternado.

Léo é fruto de um relacionamento que durou quase dois anos e terminou em setembro. Murilo e a mãe de Marília, Ruth Moreira, terão a guarda compartilhada do menino. "Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", explicou Ruth.

Murilo, que desmentiu os boatos de que teria se desentendido com a mãe de sua ex, assegurou que Léo será a sua prioridade. "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", afirmou.

Quatro dias após a morte de Marília, o cantor publicou uma nota de esclarecimento assinada pela Artinvox Produções, escritório responsável por sua carreira, que cancelaria os compromissos assumidos no mês de novembro para se dedicar ao filho, prestar assistência à família de Marília e tentar buscar equilíbrio emocional diante da perda.