'Sei que tô meio sumido', desabafa Murilo Huff após morte de Marília Mendonça

Após perder a ex-namorada e mãe do seu filho, Murilo Huff não está presente nas redes sociais e decidiu explicar o motivo para as público. "Sei que tô meio sumido mas prometo que aos poucos vou voltando… Só tô dando um tempo pra cabeça assimilar tudo e pra me recompor e também não quero passar tristeza pra vocês, muito pelo contrário! Obrigado por todas as mensagens de apoio e carinho", publicou ele no twitter.

O sertanejo ainda disse que em dezembro voltará a fazer shows e até lá estará bem e dará o seu melhor para os fãs.

Os seguidores de Murillo o traquilizaram e desejaram melhoras. "A gente ama você e estamos aqui com você, tá?", afirmou um fã clube de Marília. "Fique tranquilo!!! Estamos aqui mandando toda a força e orando por você.", disse outra seguidora.