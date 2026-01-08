‘Mundo Brega Pará’ estreia em 2026, na Liberal FM, com o cantor Diogo e banda AR-15

O gênero musical brega acompanha os grandes momentos dos paraenses em qualquer cidade do Pará e ainda fora do estado. Em 2026, isso não será diferente. Até porque a Rádio Liberal FM vai manter ao longo deste ano a sua proposta de valorizar cada vez mais a música paraense, em especial esse gênero que conquistou o Brasil e também outros países. Assim, nesta sexta-feira (9) a emissora transmite ao vivo, inclusive, pelo Canal O Liberal no Youtube, o programa de estreia da nova temporada de “Mundo Brega Pará”. E ele chega com tudo: das 17h às 18h, o público vai conferir momentos únicos com o cantor Diogo e com Harrisson Lemos e Carol Lemos, vocalistas da banda AR-15.

No programa, os dois artistas serão entrevistados pelo apresentador Ney Messias, diretor de Entretenimento e Radioweb da Rádio Liberal FM. Além de relatos sobre sua trajetória na música, Diogo, Harrison e Carol Lemos vão interpretar sucessos em versões exclusivas ao som do violão de Andinho Farias e da percussão de Franklin Furtado.

O cantor Diogo tem 45 anos de carreira, com 14 álbuns gravados, entre cinco em vinil e nove em CDs. Diogo conta que foi o primeiro cantor paraense de brega a gravar um CD ao vivo. Isso em 1996, na Casa de Show Xodó.

“Eu fui criado em um ambiente em que meu pai era muito fã de artistas do brega, do brega romântico, como, por exemplo, Waldick Soriano, Roberto Müller, Osvaldo Oliveira (Vavá da Matinha) e outros. E com o tempo fui ouvindo outros artistas. Tenho, inclusive, influência de cantores como Reginaldo Rossi e me inspirei também em cantores paraenses, meus contemporâneos, como Teddy Max, Luiz Guilherme e Beto Barbosa, entre outros”, revela Diogo. “Onde tem paraense tem brega”, diz Diogo. Ele relata que no ano passado fez shows em alguns estados e no Distrito Federal “quase que exclusivamente para paraenses”. “Agora, em 2026, estarei no Rio de Janeiro, em 6 de março, e em São Paulo, em 7 de março, cantando para paraenses. Ou seja, para onde o paraense vai, ele está levando a cultura do brega, provando, assim, a importância do brega na vida dos paraenses”, acrescenta o artista.

Diogo coleciona sucessos, como 'A Busca", "Reencontro", "Nina", "Desejo" "Estou amando", "Homem Objeto" "Feito um Jogo", "A Noite do Meu Fim" e "Saudade de Capitão Poço". Em 2026, o cantor Diogo pretende gravar um audiovisual no formato de um encontro de gerações, com o título de “O Passado e o Presente”, com a participação de artistas convidados.

No coração das pessoas

Uma atração e tanto no primeiro "Mundo Brega Pará” de 2026 será a participação da banda AR-15, por intermédio dos vocalistas Harrisson Lemos e Carol Lemos. "Estamos muito felizes em participar do programa. É uma honra poder contribuir com um espaço tão importante para a valorização da nossa cultura e da música brega paraense, um ritmo que faz parte da nossa identidade. Parabenizamos essa iniciativa da Rádio Liberal FM, por meio da qual os artistas podem mostrar ao público um pouco da sua trajetória", diz Harrisson.

A banda AR-15 tem 19 anos de estrada, e, agora, em 2026, vai completar 20 anos de carreira artística. Entre os sucessos da banda estão "Sorri, Chorei", "Galera do Rock" e "A nossa história". Essas são músicas que não podem ficar de fora de toda apresentação da AR-15.

"Atribuímos essa trajetória ao carinho do público paraense, que sempre nos acolheu, e à nossa dedicação em representar com orgulho a cultura musical da região nortista. Sempre com muito amor, respeito e responsabilidade. Construímos uma história que se conecta com o coração das pessoas", destaca Harrisson Lemos.

Nessa caminhada, a banda gravou mais de 20 trabalhos, entre álbuns e EPs e uma média de 400 músicas. Esse sucesso tem tudo a ver com o fato de que a AR-15 tem um trabalho musical que prioriza o público. "Nosso show é bem diversificado, sempre pensando em agradar a todos os gostos, e públicos, e muito apesar de termos um rol de músicas bem extenso pra cantar um show inteiro, a gente sempre faz uma divisão, pra ter vários ritmos inseridos", detalha o vocalista. Para a temporada 2026, a banda AR-15 tem no radar o lançamento do audiovisual "Diamantes", ainda neste primeiro semestre. A banda pretende gravar o set "No bar pra recordar 2", para sair no começo de fevereiro, além de novas músicas, incluindo grandes feats.





