Mulheres e pássaros, o Norte artístico de Michelle Cunha

A mulher retratada entre pássaros, cuja essência se confunde com a própria floresta: o colo tomado de galhos e os cabelos de folhas e flores multicoloridos revelam as raízes de uma autora em acrílico ou lápis. Na exposição “Mulheres e Pássaros: uma jornada fabulosa”, a artista visual, ilustradora, muralista e arte educadora Michelle Cunha passeia entre rostos e olhares dessa mulher que é a extensão da própria Amazônia. A mostra realizada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – data a ser comemorada na próxima quarta-feira, 8 – está aberta à visitação gratuita no 1º piso do Castanheira Shopping, até 26 de março.

Natural de Marituba, na Região Metropolitana, o trabalho visual de Michelle exalta a força do feminino, a cultura amazônica e a alegria do povo do paraense entre todas as cores. Rostos de mulheres e pássaros de várias espécies são presenças marcantes na obra da artista.

Obras da exposição Mulheres e pássaros, de Michelle Cunha Obra de Michelle Cunha- Divulgação Divulgação Obra de Michelle Cunha- Divulgação Obra de Michelle Cunha- Divulgação Obra de Michelle Cunha- Divulgação Divulgação Obra de Michelle Cunha- Divulgação Obra de Michelle Cunha- Divulgação Obra de Michelle Cunha- Divulgação Divulgação

Ela explica a fonte dessas inspirações: "Por ser mulher e ter mulheres fortes como referência. E os pássaros, pela liberdade do vôo e delicadeza. Eu sempre gostei de observá-los quieta e em silêncio. Eles me ensinam muito".

“Eu gosto muito de retratos e crio muitas composições que integram a figura da mulher com a natureza. São mulheres envoltas em plantas e passarinhos, também tenho incluído outras aves, outros bichos”, revela a artista.

A exposição reúne 30 obras, incluindo 20 ilustrações em papel com técnicas de aquarela, guache e acrílica, e 10 telas com pintura acrílica em forma de retratos.

Obra de MIchelle Cunha (Divulgação)

“É muito importante para todos nós valorizarmos a mulher. E mais ainda com uma exposição tão rica e que mostra a essência e a beleza feminina de forma poética. É uma grande satisfação dividir isso com nosso público”, afirma Andréa Rodrigues, executiva do grupo que administra o Castanheira.

Caminhada

A intimidade com os pincéis e tintas, lápis e papel começaram muito cedo. Aos 17 anos de idade, Michelle Cunha já produzia obras artísticas. E já de passaram 33 anos desde então. :Saí de Belém para morar em Brasília. Morei em Pirenópolis, São Paulo e viajei muito para o interior do Goiás e do Pará. Tenho um espírito cigano desde menina", revela a artista que optou pela ilha do Marajó como residência atual.

A artista relata que vem de uma família formada por mulheres trabalhadoras, que lhe servem de fonte de inspiração desde sempre. “Tive que romper muitas barreiras. Estudei, mudei de cidade e enfrentei muitos obstáculos para fazer valer minha crença em minha arte”, revela.

Michelle Cunha (Divulgação)

Com os estudos iniciados na Universidade Federal do Pará (UFPA), Michelle se formou na Faculdade de Arte Dulcina de Moraes. Foi quando a arte se tornou fonte de sustento. "É quase (a arte) como a minha respiração (risos)", confessa.

Em paralelo à produção artística, Michelle realiza artes para rótulos e embalagens, como café, cosmético e cerveja. "Gosto de transitar por estes espaços e acho que a arte é parte da vida como um todo, por isso pode e deve estar em todos os lugares inimagináveis"

Michelle ilustrou embalagens de produtos da empresa de cosméticos da Natura, em seguida veio o convite para uma campanha do Bradesco, que culminou com uma participação no programa Encontro, com a então apresentadora Fátima Bernardes.

Projetos

Anualmente, Michelle Cunha reside na ilha do Marajó, onde realiza trabalhos de arte e educação ambiental com crianças. "São em torno de 17 crianças que eu tenho construído atividades lúdicas com quase nada de recursos. A gente se diverte e cria coisas juntos", revela.

"Já fizemos projeção de filmes, pintura mural, carnavalzinho, leitura... Uso um espaço que tenho em casa para reunir com elas a cada 15 dias", acrescenta.

Além disso, ela conta que tem se dedicado a trabalhar em seu atelier, onde busca se aproximar da pintura e construir uma disciplina de dedicação "sem ter que produzir apenas preocupada em comercializar o meu trabalho". "É utopico, mas é o que busco morando no Marajó e estando desconectada dos centros onde tem um mercado de arte mais intenso", conclui.

Agende-se:

Exposição “Mulheres e pássaros: uma jornada fabulosa”

Período e horário de visitação: até 26 de março, das 10h às 22h

Local: 1º piso do Castanheira Shopping (Rodovia BR-316, Km 1, bairro Castanheira)

Gratuito