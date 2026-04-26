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Mulher trans denuncia Cássia Kis por tentar impedir uso de banheiro feminino em shopping

A denúncia será protocolada no MP fluminense

Estadão Conteúdo

O Ministério Público do Rio de Janeiro será acionado para investigar uma denúncia de transfobia contra a atriz Cássia Kis, que teria tentado impedir uma mulher trans de usar o banheiro feminino em um shopping do Rio de Janeiro. A acusação foi feita por Roberta Santana, de 25 anos, que divulgou vídeo em sua rede social cobrando a apuração do caso.

A denúncia será protocolada no MP fluminense pelo ativista Agripino Magalhães Junior, presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, nesta segunda-feira, 27.

Ao Estadão, o MPRJ confirmou que acompanha o caso e aguarda a formalização de eventual denúncia.

Procurada, a atriz ainda não deu retorno. A reportagem tenta também com sua defesa. O espaço segue aberto.

O que aconteceu?

O caso aconteceu na sexta-feira, 24, no Barra Shopping, na zona sul do Rio, onde Roberta trabalha. A reportagem entrou em contato com a administração do shopping e aguarda retorno.

No vídeo publicado em sua conta no Instagram ela aparece discutindo com a atriz Cássia Kis que diz: "Este banheiro é feminino. Eu não vou no banheiro dos homens." Roberta responde que é uma mulher trans e tem documento, mas a atriz continua rebatendo.

Na publicação, ela diz que estava chegando no shopping para trabalhar quando foi abordada pela atriz no banheiro que diz frequentar todos os dias.

"Fui vítima de transfobia, a autora desse crime de ódio, a atriz Cássia Kis. Assim que eu entrei no banheiro ela estava atrás de mim aguardando a fila, e começou os ataques, ouvi coisas absurdas, entrei em uma das cabines e ao sair ela continuava falando coisas horríveis, e questionando minha presença no banheiro com uma das funcionárias", relata.

Ela disse ter ouvido a atriz dizer que o Brasil estava perdido porque tinha "homem" no banheiro feminino e que não tinha uma placa ali autorizando a entrada dela. "Nunca me senti tão constrangida em toda minha vida, e quando eu falei que ela tinha que respeitar uma travesti no banheiro feminino, ela perguntou se eu estava assumindo que era homem. Minha única reação nessa situação foi pegar meu celular pra gravar", afirma.

Outra ação

A ex-atriz da Globo já responde a processo por preconceito contra pessoas transexuais em ação movida pelo Ministério Público Federal. A ação foi iniciada após queixa-crime apresentada pelo coletivo Articulação Nacional dos Transgêneros (Antra) e pelo ator José de Abreu.

Em entrevista à jornalista Leda Nagle, em 2022, Cássia Kis teria dito que casais homoafetivos "não dão filho" e que certas atitudes visam "destruir a família" e "destruir a vida humana". Ela apresentou defesa negando o preconceito. O processo tramita na 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

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Palavras-chave

CÁSSIA KIS/DENÚNCIA/TRANSFOBIA/BANHEIRO/SHOPPING
Cultura
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