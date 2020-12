Mulher Melão aposta no reggaeton e grava clipe em cabaré

Renata Frisson, a Mulher Melão, dá vida a uma garota de programa que enfeitiça um “cabron” em seu novo clipe, que será lançado na próxima sexta-feira (18). O vídeo foi gravado em um cabaré. "Foi o clipe mais ousado que eu já gravei. Sei lá, entrei na personagem, e fiquei soltinha", adianta.

O reggaeton “Cabron” ainda tem a participação de MC LG e DJ White, e estará disponível em todas as plataformas digitais.

"Estou muito ansiosa para saber o que as pessoas vão achar dessa nova música, gravei um pedaço em espanhol e desta vez também participei da composição", contou a cantora, que já passou pelo funk, pop e trap. Além do reggaeton, a música flerta com o funk paulista.

Agora, Mulher Melão mira no mercado latino, seguindo os passos de Anitta. "Esse mercado é aberto e ama o que o Brasil produz. Então por que não surfar nessa onda também?", justificou.