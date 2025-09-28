Capa Jornal Amazônia
Mulher de Cris Pereira defende o humorista após condenação por estupro de vulnerável

Estadão Conteúdo

Mary Godoy Pereira, mulher do humorista Cris Pereira, usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo em que manifesta apoio ao marido após ele ter sido condenado por estupro de vulnerável na última semana.

As acusações envolveriam o abuso de uma das filhas do artista, que é menor de idade, fruto de um relacionamento anterior. Ele nega e afirma que, na 1ª instância, teria sido inocentado por falta de provas.

Segundo a advogada da ex-mulher de Cris, que fez a acusação, a condenação mais recente seria de 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão por estupro de vulnerável.

Mary afirmou que não poderia se aprofundar nos detalhes da situação pelo fato de o processo estar em "sigilo" na Justiça, mas relatou: "Esse processo chegou para a gente logo após eu anunciar a minha gravidez para a família, dois meses depois de eu e o Cris termos nos casado. Coincidência ou não, tirem as suas conclusões. A gente tem a nossa opinião, mas eu vou guardar ela para a gente."

E continuou: "Algo assim não atinge só ao Cris. Atinge a mim, como esposa, atinge a toda a nossa família, tamanha injustiça sendo feita com a gente."

A mulher de Cris Pereira ressaltou sua defesa em relação ao humorista: "O orgulho que eu tenho do meu marido, de mesmo com uma acusação dessa nas costas, ter que estar provando inocência nos bastidores, subir no palco e fazer multidões sorrirem."

"Isso tudo só nos fortaleceu enquanto casal, família e amor. A gente só tem a agradecer todo o apoio recebido, todo o caminho. E é isso que eu peço: continuem apoiando o Cris, acreditando no Cris, prestigiando ele. E a verdade vai vir à tona. Vocês não se arrependerão de estar do lado certo", concluiu Mary.

No sábado, 27, Cris Pereira também publicou um vídeo em que se pronuncia a respeito da condenação e das acusações.

Entenda a condenação de estupro envolvendo Cris Pereira

Cris Pereira foi acusado de cometer estupro de vulnerável a própria filha, menor de idade. Segundo a advogada de defesa da mãe da vítima, a condenação resultou em 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão.

Em nota enviada ao Estadão, afirmou que "paralelamente ao processo criminal, o condenado buscou judicialmente imputar alienação parental à mãe da vítima, em uma tentativa evidente de silenciá-la diante das denúncias".

Já a defesa de Pereira afirma que a sentença de primeiro grau "reconheceu a ausência de provas" e que tem "plena confiança no reconhecimento do equívoco do julgamento no TJ-RS".

O que é estupro de vulnerável?

Previsto no Artigo 217A do Código Penal (criado por meio da Lei nº 12.015, de 2009), o crime é definido pelo ato de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos.

