Mulher de 60 anos que ganhou o Miss Universo Buenos Aires revela truques de beleza

Aos 60 anos, Alejandra Marisa Rodríguez foi coroada como a Miss Universo Buenos Aires e irá representar a capital da Argentina no concurso nacional, competindo com mulheres de todo o país. O concurso na capital argentina ocorreu no domingo (21/04).

Este feito foi alcançado pela advogada e jornalista graças a uma mudança significativa ocorrida em 2022 na gestão do Miss Universo Argentina, que decidiu remover as restrições de idade, permitindo que mais mulheres participassem da competição. Anteriormente, o limite era de 18 anos.

Em uma entrevista concedida ao programa Arriba Argentinos, da emissora argentina El Trece, veiculado na última terça-feira (23/04), Alejandra compartilhou alguns de seus segredos de beleza que a ajudaram no concurso.

"Estar em boa forma é essencial, cuidar da alimentação, praticar atividades físicas. São cuidados básicos, nada muito extraordinário. E um pouco de sorte genética, é claro", revelou a Miss Universo Buenos Aires.

Além disso, a advogada, que atua como consultora jurídica em um hospital, mencionou que pratica jejum intermitente e prefere consumir alimentos orgânicos. É importante destacar que a prática de jejum intermitente deve ser seguida somente sob orientação profissional.