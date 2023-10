MTV Europe Musci Awards libera line-up com Jung Kook, David Guetta e outros artistas; confira

A MTV liberou o line-up do Europe Music Awards - EMAs, que aconteceu no dia 5 de novembro, em Paris, na França. Entre os nomes que estarão no palco das premiações, estão Jung Kook, do BTS, o DJ David Guetta, entre outros artistas. Confira os detalhes!

A lista de confinados para o show da noite do MTV EMAs é extensa e, entre eles, está o nome de Jung Kook, do BTS, para a alegria dos fãs de K-Pop. Seguido temos David Guetta, Sabrina Carpenter, 30 Seconds to Mars, Manuel Turizo, The Kid Laroi, Ozuna, Rema, Anne-Marie, Coi Leray e Reneé Rapp.

O evento acontece dia 5 de novembro, em Paris. O Brasil está representando pelos brasileiros indicados: Anitta, Luísa Sonza, Anavitória, Kevin O Chris, Luísa Sonza, Manu Gavassi e Matuê.

Anitta é a única artista brasileira que está concorrendo a duas categorias: "Artista Latina" e "Maiores Fãs". Os demais artistas estão concorrendo na categoria "Melhor Artista Brasileiro".