MTV anuncia volta de 'Beija Sapo' e público pede Cicarelli na apresentação; saiba como se inscrever

A MTV anunciou ontem, 6, o retorno do programa “Beija Sapo”, apresentado entre os anos de 2005 e 2007 por Daniela Cicarelli. O programa febre dos anos 2000 ajudava a formar casais e a nova proposta do programa que é realizado pela Pluto TV e aplicativo de relacionamento Tinder é primeiro encontrar um casting por meio das redes sociais das duas empresas. Com a volta da atração, o público também se manifestou nas redes pedindo a volta de Cicarelli.

Para participar, a pessoa interessada deverá gravar um vídeo de até 1 minuto pedindo “socorro” ao sapo, explicar a razão de precisar de ajuda para conhecer novas pessoas, e postar no TikTok e/ou Instagram marcando @MTVBrasil e @TinderBrasil (ou @Tinder.Brasil no TikTok) e usar a hashtag #SocorroSapo. Para participar os interessados devem ter Participantes 18 anos ou mais e estarem com perfil aberto para serem considerados. As incrições vão até dia 20 de junho.

VEJA MAIS