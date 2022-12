Homem cria lista no Tinder para escolher mulheres e vira chacota na internet

Um usuário do Tinder, de Goiânia, resolveu fazer uma lista de requisitos para escolher mulher a se relacionar. Entre os quesitos, o empresário não quer proximidade afetiva com enfermeiras, psicólogas, esquerdistas, feministas e 'conservadias'. A postagem viralizou e o homem recebeu várias crítcas nesta segunda-feira (26). Somente em uma rede social, mais de 760 mil pessoas visualizaram a postagem, 290 fizeram retweets, houve 900 tweets com comentário e 8.791 curtidas.

Pelo perfil anunciado, o homem diz ser diz solteiro e sem filhos. Porém rechaça companheiras obesas, que já exercem a maternidade ou que estão fora de idade fértil. Nos quesitos, o empresário ainda coloca em cheque a relação se for fumantes, não tiver formação superior, pendências e vínculos com ex-companheiros e acompanhantes. Segue a lista das ocupações dispensadas: advogadas, vendedoras de automóveis e imóveis, aeromoçase de "profissão pensão". Veja!

Para variar, o homem também descartou relacionamento com mulheres atéias, com excesso de estética facial, que trabalha aos finais de semana, veganas e vegetarianas e que apresentam problemas emocionais e psicológicos. As informações são do site O TEMPO.