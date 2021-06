Movimenta Pebas exibe peças teatrais produzidas por artistas de Parauapebas

O projeto Movimenta Pebas, patrocinado pela Vale via Lei de Incentivo à Cultura apresenta os resultados no Instagram e na página do projeto (www.movimentapebas.art.br), a partir desta sexta-feira, 18, com a exibição de cinco peças inéditas criadas por grupos, coletivos e companhias de teatro atuantes em Parauapebas, no sudeste do Pará. As peças também podem ser acessadas pelas redes sociais do projeto.

As peças em exibição são: Almas que sangram (Ághape Studio de Dança & Grupo IACCAHM); Respeitável público (Cia. De Teatro Reflexo Artes Cênicas); Sonho Campesino (Grupo Outro Mundo); Cartas para minha Mãe (Grupo Teatromania); e Dillan, o desenhista (Cia. Balauê).

Para os artistas, o concurso trouxe alento aos trabalhadores da cultura e reativou a cena teatral da cidade. “Foi o que me reanimou, pois estava parado há tempos. Os espetáculos mostram como é possível fazer uma boa produção quando se tem um mínimo de estrutura”, comemora Carlos Henrique Monteiro, do Grupo IACCAHM.

Para Wanderley Lima, da Reflexo Artes Cênicas, “o projeto gerou um movimento criativo, um agitar das águas, que envolveu muitos grupos e linguagens”.

O Movimenta Pebas ofereceu apoio em todas as etapas do concurso, desde a montagem à gravação das peças. Com o objetivo de aprimorar conhecimentos no processo de concepção cênica, os integrantes dos espetáculos selecionados participaram de oficina on-line de dramaturgia.

Os grupos selecionados também receberam consultoria técnica de especialistas da área, uma verba para a montagem do espetáculo e remuneração de R$ 6,5 mil para a realização das apresentações.

“Agora, na última etapa, gravamos, separadamente, as cinco peças no Teatro do Centro Cultural Parauapebas, respeitando todos os protocolos sanitários exigidos neste momento de pandemia. As filmagens contaram com equipe e equipamentos profissionais, o que garantiu excelente padrão de qualidade”, avalia Gilberto Scarpa, curador e coordenador do Movimenta Pebas.

O Movimenta Pebas oferece programação diversificada e totalmente gratuita à população nas áreas de teatro, dança, música, audiovisual e artes plásticas. O projeto também investe na produção e na capacitação dos artistas locais, impulsionando a rede produtiva da cultura e gerando renda.

Adaptado para promover ações também durante a pandemia, o Movimenta Pebas já promoveu programa de residência em artes plásticas para talentos de Parauapebas. Além disso, mais de 200 jovens e adultos do município participaram de aulas e cursos on-line de capacitação em diferentes modalidades de dança com a equipe da renomada Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo.

Na etapa de música, o projeto selecionou, produziu e divulgou dez videoclipes com músicas inéditas de compositores daquele município. O projeto também promoveu dois cursos on-line sobre a história do Cinema e uma mostra de curtas-metragens na sua página eletrônica.



Lançamento das peças teatrais do Projeto Movimenta Pebas

Data: a partir de 18 de junho de 2021

Local: www.movimentapebas.art.br

https://www.instagram.com/movimentapebasoficial/

https://www.facebook.com/movimentapebasoficial