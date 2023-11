Motorista que atropelou o ator Kayky Brito faz harmonização facial; confira o resultado

Diones da Silva Coelho, 41, conhecido como o motorista que atropelou, sem querer, Kayky Brito, realizou harmonização facial e compartilhou o resultado nas redes sociais na última quinta-feira (16).

"Realizei hoje o meu processo de harmonização facial com a @dra.fabisilveira, injetamos ácido hialurônico em pontos estratégicos da face com a finalidade de remover o aspecto de cansaço do rosto, no qual me incomodava muito", escreveu em publicação no Instagram.

Nos comentários, internautas elogiaram a transformação de Diones. “Ficou perfeito. Ele merece!”, disse uma seguidora. “Ficou muito bom o resultado! Tirou a carinha de cansaço. Você merece, depois de passar por tantos momentos de estresse”, completou outra.

Agora como influenciador digital, o ex-motorista de aplicativo já havia expressado a vontade de deixar a antiga profissão. Desde o acidente, que ocorreu no início de setembro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Diones coleciona mais de 180 mil seguidores nas redes sociais e um selo de verificação no Instagram.

Em outubro, Diones adquiriu um novo carro com o dinheiro da vaquinha virtual feita por internautas após a tragédia. O modelo comprado pelo influenciador foi um Nissan Kicks, preto, avaliado em cerca de R$112 mil. A vaquinha virtual criada para ajudar o antigo motorista arrecadou mais de R$150 mil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)