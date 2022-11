Mostras de cinema amazônico continuam no Líbero Luxardo

Com filmes que revelam a Amazônia e suas múltiplas paisagens e povos, as mostras competitivas do Festival Pan-Amazônico de Cinema - AmazôniaFIDOC seguem com exibições até 18 de novembro. Nesta que é a 8ª edição do festival, são realizadas duas mostras: a Mostra Pan-Amazônia, que traz filmes de realizadores dos nove países que compõem a região na América Latina, e a Mostra Amazônia Legal, que apresenta produções de realizadores brasileiros do território amazônico.

Ao todo 35 filmes participam das mostras competitivas, entre curtas e longas-metragens. As produções concorrem, em cada categoria, ao melhor filme pelo critério do júri, melhor filme pelo voto popular e prêmio de Honra ao Mérito. Desde a última sexta-feira (11), o público pode assistir gratuitamente às produções participantes. As sessões seguem até o dia 18 de novembro, no Cine Líbero Luxardo, sempre com entrada franca.

Os vencedores serão conhecidos no dia 20 de novembro, em cerimônia de encerramento, no Cine Líbero Luxardo, quando será entregue aos campeões o Troféu Amazônia Doc.

Sobre o Festival Pan-Amazônico de Cinema

O Festival Pan-Amazônico de Cinema - AmazôniaFIDOC é realizado pelo Ministério do Turismo, com patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei Rouanet - Secretaria Especial de Cultura, em parceria com a Fundação Cultural do Pará - Cine Líbero Luxardo; deputado federal Airton Faleiro; e Projeto Paradiso. O evento tem apoio cultural do: Instituto Goethe, Casa de Estudos Germânicos (CEG), Se Rasgum Produções, Cine Solar, Circuito Jambu Multicultural e distribuidora Estrela do Norte; e apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (SECULT-PA) e do Curso de Cinema da Universidade Federal do Pará (UFPA). A produção é de ZFilmes Produções e Instituto Culta da Amazônia.

Serviço

Mostra Pan-Amazônia e Mostra Amazônia Legal - AmazôniaFIDOC 2022

Data: até 18/11/2022

Local: Cine Líbero Luxardo - Fundação Cultural do Pará (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém - PA)

Gratuito