Mostra Internacional de Cinema de SP terá O Agente Secreto e vencedor de Cannes

A 49.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo será realizada entre 16 e 30 de outubro de 2025 e teve parte de sua programação divulgada neste sábado, 4. Ao todo, serão 373 filmes vindo de 80 países exibidos em 52 salas de cinema e outros espaços culturais da capital.

A abertura ficará a cargo do curta Como Fotografar Um Fantasma, de Charlie Kaufman, e do longa Sirât, do diretor Oliver Laxe, que recebeu o prêmio do júri do festival de Cannes deste ano. Euzhan Palcy, cineasta de Martinica, receberá o Prêmio Humanidade, e Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, será agraciado com o Prêmio Leon Cakoff.

Já o encerramento ficará por conta de Jay Kelly, filme de Noah Baumbach, exibido logo após a cerimônia de premiação, que deve ocorrer no dia 30.

O Agente Secreto e outros destaques da Mostra de SP

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo também trará Foi Apenas Um Acidente, de Jafar Panahí, vencedor da Palma de Ouro de Cannes. O diretor iraniano participará de conversa com o público e também vai receber o Prêmio Humanidade por sua obra.

Entre outros destaques, será exibido O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho que foi escolhido como representante brasileiro para disputar o Oscar de melhor filme internacional em 2026 e recebeu prêmios importantes no festival de Cannes de 2025.

Também destacam-se produções como O Som da Queda, Urchin, No Other Choice, Dracula, A Incrível Eleanor, Era Uma Vez em Gaza, De Lugar Nenhum, O Filho de Mil Homens, Left-Handed Girl, O Diário de Pilar na Amazônia, The Presidents Cake e Pai Mãe Irmã Irmão.

Serão realizadas ainda três sessões gratuitas de cinema ao ar livre no Museu da Língua Portuguesa e no Museu Soberano na rua do Triunfo, entre os dias 15, 16 e 17 de outubro.

O júri da 49.ª Mostra de Cinema de São Paulo é composto por Atilla Salih Yücer (produtor, África do Sul), Daniel Dreifuss (produtor, Brasil), Denise Fernandes (diretora, Portugal), Laura Mora (realizadora, Colômbia) e Peter Debruge (crítico da revista Variety, Estados Unidos).

Mais detalhes podem ser conferidos no site oficial da 49.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o mostra.org.