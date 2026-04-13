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Mostra fotográfica do paraense Alexandre Baena registra tradições esportivas dos povos do Xingu

As obras documentam a integração de nove etnias e três povos convidados por meio do esporte e de rituais tradicionais

O Liberal
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Senado Federal recebe exposição itinerante sobre tradições esportivas dos povos do Xingu (Divulgação)

A exposição fotográfica "Jogos Indígenas do Xingu — rituais pela vida ancestral", trabalho itinerante tem autoria e curadoria do fotógrafo, cineasta e documentarista paraense Alexandre Baena, será inaugurada no dia 14 de abril de 2026, às 14h, no espaço expositivo Senado Galeria — Anexo 1, do Senado Federal do Brasil.  A mostra apresenta obras sobre o I Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu, evento ocorrido no município de Altamira, na região sudoeste do Estado do Pará, onde o artista registra práticas esportivas, apresentações culturais e rituais de povos indígenas da região do Xingu.

O projeto "Jogos Indígenas do Xingu — rituais pela vida ancestral" busca projetar as imagens e as práticas dos povos da região em âmbito nacional, utilizando a fotografia e o documentário como instrumentos de promoção da localidade e de suas manifestações tradicionais.

“É uma grande honra receber essa missão em levar para as cinco regiões do país a força e a beleza dos Jogos Indígenas do Xingu, através de minhas telas”, enfatiza o artista.

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A exposição visa registrar a identidade dos povos participantes e salvaguardar as tradições apresentadas, além de divulgar o calendário esportivo e estabelecer o referenciamento geográfico para o turismo na região. Os Jogos Indígenas do Xingu integram o patrimônio cultural do Estado do Pará e ocorrem durante festivais e celebrações tradicionais.

A realização das atividades promove a integração social e a cooperação entre as comunidades. O evento desempenha uma função de preservação geracional, envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos, sem distinção de gênero, por meio da prática esportiva e do convívio comunitário.

“Foi uma jornada incrível de conexão com as apresentações culturais e com as disputas carregadas de energia e, principalmente, identidade da raiz do povo brasileiro, a maioria das atividades foram noturnas, e o trabalho técnico para realçar a luminosidade que destaca minhas telas foi um desafio interessante o contraste entre a baixa velocidade de captura da imagem e a energia que ditava uma dinâmica frenética na frente de minhas lentes, produzindo verdadeiras pinturas, que são documentos impressionantes do que foi vivido na arena montada em Altamira, nas margens do Xingu e que contou com a participação de mais de 900 atletas de 14 etnias”, enfatiza Baena.

As modalidades esportivas apresentadas focaram na demonstração de força física e habilidades individuais e coletivas fundamentadas em tradições culturais. Os representantes das etnias participaram de provas de arco e flecha, arremesso de lança, corrida de bastão, cabo de força, tiro ao alvo e corrida livre de 100 metros, nas categorias masculino e feminino, além de competições de canoagem, futebol e natação.

O evento ocorreu entre os dias 17 e 20 de julho de 2025, na arena da orla do cais, às margens do rio Xingu, no município de Altamira, região do Médio Xingu. A programação reuniu as etnias Arara, Xipaya, Kuruaya, Asurini, Xikrin do Trincheira Bacajá, Kayapó do Kararaô, Parakanã, Araweté e Juruna. Também participaram como povos convidados os Gavião Kyikatejê, Krimei Xikrin (do Rio Cateté) e Kayapó Mebêngôkre (da Terra Indígena Kayapó). A celebração integrou artes, músicas, esportes e conhecimentos tradicionais dos grupos participantes.

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