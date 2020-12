Mostra expõe o talento de universitários na galeria Graça Landeira

Pela 17ª vez a exposição da Mostra Universitária de Artes Visuais (MOAV) traz obras artísticas de estudantes da Universidade da Amazônia (Unama). Com o tema “Durante a chuva” foram selecionadas 30 obras que estão em exposição até o dia 18 de dezembro na Galeria Graça Landeira, das 14h às 18h, localizada no campus Alcindo Cacela da Unama.

Todas as peças fazem parte de um acervo de trabalhos autorais de alunos de diversos cursos da instituição com as mais diferentes técnicas, como pinturas, fotografias, colagens e desenhos.

A MOAV é realizada desde 2003, desenvolvida e promovida pelos alunos do curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem. A organização é sempre feita pelos discentes com o apoio de professores. Neste ano participaram da curadoria os docentes Armando Sobral, Jorge Eiró e Mariano Klautau. O evento serve como um laboratório para os estudantes colocarem em prática todo o processo de elaboração de uma exposição.

Artistas fizeram várias interpretações com o elemento chuva (Divulgação)

“É uma experiência única, o evento mais importante das artes visuais da universidade. A Moav tem participação dos estudantes, permite a integração com muita troca de informação, promovemos oficinas com professores, artistas e alunos com mais experiência. Até mesmo no processo de montagem da galeria os alunos participam e de uma forma empírica aprendem como funciona o processo curatorial, como é ser um curador e como participar de uma exposição, além de aprender outras artes, podem expor o trabalho e sua arte”, explica uma das coordenadoras, Jéssica Soares, estudante do 6º semestre de Artes Visuais.

O tema “Durante a chuva” permitiu aos artistas diversas interpretações, e os inspirou de maneiras diferentes. “O tema abre para diversas interpretações. Alguns levaram no sentido literal com artes que falam sobre a chuva, que é uma característica da cidade. Outros foram falar da pandemia deste ano, entendendo ‘durante a chuva’ mais como uma expressão sobre um período tempestuoso que a humanidade está enfrentando. Os artistas tiveram essa liberdade para explorar o tema. Tem também outras obras que exploram o tema sobre o corpo, que tem uma pegada surrealista. Tudo com uma riqueza de técnicas e estilos”.

A exposição 'Durante a Chuva' reúne obras de estudantes de vários cursos da Unama (Divulgação)

Entre os artistas selecionados estão Aluízio Neto, Ana Paula Campos, Beatriz Paiva, Beatriz Rosas, Eryk Oliveira, Gonçalves Feitoza, João Vitor Dias, Julia Brabo, Letícia Nunes, Lua Portugal, Luíza Lauzid, Marcela Botelho e Valéria Aranha. Os participantes, excluindo aqueles que estão na organização, participam de uma premiação simbólica concedida pela exposição.

Segundo o professor Jorge Eiró, a Moav realizada de maneira ininterrupta há 17 anos mostra “uma trilha da produção artística da produção de artes visuais da Unama e agrega alunos de outros cursos”, explica. “Eu asseguro a qualidade dos trabalhados da mostra. E ela também tem um outro sentido que é a didática. Os estudantes trabalham na realização da mostra, acompanham o trabalho curatorial, a montagem, ou seja, tem um sentido mais amplo”, complementa.