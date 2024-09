Castanhal recebe mostra em homenagem ao nascimento e devoção a São Benedito

Até o dia 5 de setembro os devotos de São Benedito podem visitar a mostra “500 anos em 30. História de fé e devoção ao santo negro: São Benedito”, no hall de entrada na Casa de Cultura, localizada na avenida Senador Lemos, 689, Centro de Castanhal.

A mostra faz é uma homenagem aos 500 anos de nascimento de São Benedito e aos 30 anos de devoção ao santo em Castanhal. Como explica o curador da mostra, Charley Silva.

“É uma homenagem aos 500 anos de nascimento de São Benedito e pelos 30 anos da devoção que temos a ele aqui em Castanhal. Esta devoção foi trazida pela minha família. Inclusive a imagem principal da mostra, que tem mais de 70 anos, pertenceu a minha vó Madalena que era do município de Maracanã”, contou o curador.

A mostra tem três imagens de São benedito e uma de Santa Efigênia. Fitas coloridas e trajes de capitão e de capitoas da Marujada de Bragança também compõe a pequena exposição. Esses símbolos remetem a grande importância que São Benedito tem na região nordeste do estado.

“A devoção à São Benedito é muito forte no Pará, porém se destaca na região nordeste. Bragança o tem como padroeiro e a principal homenagem a ele, a Marujada, está presente na mostra com as fitas coloridas e com os trajes usados pelos marujos e marujas de São Benedito”, explicou Charley Silva.

Sobre São Benedito

A origem de São Benedito tem duas versões históricas: na primeira delas, teria sido um italiano descendente de africanos escravizados na Etiópia e em outra, teria sido um mouro islâmico escravizado ao norte da África, acontecimento comum no sul da Itália na época. A devoção ao Brasil foi trazida pelos portugueses como explica o historiador e professor da Faculdade de História, da UFPA em Bragança, Dário Benedito.

“A devoção à São Benedito nasce na Itália, região da Sicília, ao sul da Itália, que é Palermo, uma região periférica, São Benedito viveu no convento de Santa Maria de Jesus. A devoção à São Benedito, ela se espalhou pelo mundo, especialmente nos lugares onde os franciscanos atuavam, especialmente por conta da divulgação do seu modelo de santidade”, contou o historiador.

“Nós temos aqui na região nordeste uma grande manifestação da devoção à São Benedito no aspecto religioso, mas sobretudo aquilo que envolve a questão social e cultural e temos as festas realizadas em torno da devoção a ele com as marujadas, dança, celebrações, procissões, com andor, com as coreografias, com muita indumentária, divisão de cores e também com comensalidade, almoços, jantares, percursos, caminhadas, e tudo que envolve comida também está muito perto de São Benedito”, explicou Dário Benedito.