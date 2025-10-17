Capa Jornal Amazônia
Mostra de SP para pequenos cinéfilos: os destaques da Mostrinha 2025

Estadão Conteúdo

Em 2025, a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo inclui em sua programação a 2ª Mostrinha, nova edição de uma programação inteiramente voltada a produções para o público infantil. Entre curtas e longa-metragens, o evento inclui 21 títulos, que serão exibidos em diversas salas de cinema da capital paulista.

Produzido pela Conspiração Filmes e com distribuição da Disney, O Diário de Pilar na Amazônia foi o filme escolhido para abrir a Mostrinha de 2025. No longa, baseado na série literária de Flávia Lins e Silva, uma garota curiosa, viaja à Amazônia, onde se alia a criaturas folclóricas para ajudar uma jovem ribeirinha a reencontrar sua família após a destruição da sua comunidade.

Franquia infantil nacional de grande sucesso, Detetives do Prédio Azul ganha um novo capítulo em D.P.A. 4 - O Fantástico Reino de Ondion. Com estreia marcada para dezembro, o filme ganhará uma sessão especial como parte da programação da Mostrinha. A trama, Mel e Zeca embarcam em uma investigação especial para encontrar Max e acabam transportados a um mundo fantástico habitado por duendes.

O documentário Aventuras de Makunáima também está entre os destaques da programação. Dirigido por Chico Faganello, o filme mostra um garoto indígena que, magicamente transformado em um animal, entra em contato com histórias ancestrais ao vivenciar o cotidiano de crianças que transformaram sua expressão cultural em um ato de resistência.

A Mostrinha também conta com um leque de animações internacionais, como Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar, do México, Olá Frida!, coprodução francesa e canadense sobre a vida de Frida Kahlo, e Maya, Me Dê Um Título, em que o diretor francês Michel Gondry explora sua relação à distância com a filha.

Confira abaixo os principais títulos exibidos na 2ª Mostrinha e suas sessões:

- O Diário de Pilar na Amazônia - direção: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put - sessões: 19/10, às 19h, no Cinesesc*

- D.P.A. 4 - O Fantástico Reino de Ondion - direção: Mauro Lima - sessão: 26/10, às 11h, na Cinemateca - Sala Petrobras

- Aventuras de Makunáima - direção: Chico Faganello - sessões: 19/10, às 11h, Cinemateca - Sala Petrobras; 23/10, às 10h, no CEU Meninos, CEU Vila Atlântica e CEU Três Lagos; 24/10, às 13h, na Reserva Cultural 1; 26/10, às 11h, no Espaço Petrobras de Cinema 3; e 29/10, às 10h, no CEU Pinheirinho

- Criaturas - Uma Aventura entre Dois Mundos - direção: Juarez Precioso - sessões: 18/10, às 11h, no Cinesesc*; 23/10, às 10h no CEU Paz; 26/10, às 11h, no CEU Meninos; e 29/10, às 10h, no CEU Taipas e CEU Vila do Sol

- Colegas e o Herdeiro - direção: Marcelo Galvão - sessões: 19/10, às 11h, na Cinesala; 19/10, às 14h, no CFC Cidade Tiradentes; 19/10, às 20h, no Cinesesc*; 26/10, às 11h, no CEU Carrão, CEU Freguesia do Ó, CEU São Miguel, CEU Jambeiro, CEU Pinheirinho, CEU Parque do Carmo, CEU Vila Atlântica e CEU São Rafael; 29/10, às 10h, no CEU Aricanduva, CEU Perus e CEU Vila Alpina

- Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar - Gabriel Riva Palacio Alatriste e Rodolfo Riva Palacio Alatriste - sessões: 23/10, às 10h, no CEU Butantã e CEU Perus; 26/10, às 11h, no CEU Barro Branco, CEU Três Lagos e CEU Taipas; 29/10, às 10h, no CEU Quinta do Sol e CEU Caminho do Mar

- Olá Frida! - direção: Karine Vézina e André Kadi - sessões: 23/10, às 10h, no CEU Quinta do Sol e CEU Aricanduva; 25/10, às 11h, no Cinesesc*; 26/10, às 11h, na Cinesala; e 29/10, às 10h, no CEU São Miguel, CEU Barro Branco, CEU Parque Veredas, CEU Paz, CEU Meninos, CEU Parque Novo Mundo e CEU Tremembé

- Maya, Me Dê Um Título - direção: Michel Gondry - sessões: 18/10, às 13h30, no Espaço Petrobras de Cinema 1; 19/10, às 11h, no Espaço Petrobras de Cinema 3; 23/10, às 10h, no CEU Jaçanã, CEU Carrão, CEU Pinheirinho, CEU São Rafael, CEU Parque Novo Mundo e CEU Freguesia do Ó; 24/10, no Espaço Petrobras de Cinema 3; 25/10, às 11h, na Cinesala; 25/10, às 14h, no CFC Cidade Tiradentes; 26/10, às 11h, no CEU Vila Alpina, CEU Tremembé e CEU São Pedro; 29/10, às 10h, no CEU Jambeiro, CEU Feitiço da Vila, CEU Butantã e CEU Parque do Carmo; e 29/10, às 19h, no Centro Cultural São Paulo - Sala Lima Barreto

*As sessões no Cinesesc terão ingressos vendidos exclusivamente na bilheteria física do local, a partir de uma hora antes da sessão

A programação completa da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo pode ser conferida no site oficial do evento. O festival acontece em São Paulo, de 16 a 30 de outubro. Os ingressos já estão à venda.

CINEMA

MOSTRA DE SÃO PAULO

Mostrinha
Cultura
