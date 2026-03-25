Mostra de cinema de terreiro reúne produções e debates na capital paraense
Programação começou no último dia 23 de março e também inclui oficinas formativas
O "Festival ÀRÁ – Mostra de Cinema de Terreiro", que teve início na última segunda-feira (23), segue até esta sexta (27), em Belém, com uma programação que reúne exibições de filmes, debates, oficinas e apresentações culturais voltadas à produção audiovisual de comunidades de matriz africana. A entrada é gratuita para prestigiar as exibições.
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Realizado em diferentes espaços da capital paraense, o evento propõe ampliar a circulação de narrativas produzidas a partir dos próprios terreiros, reconhecendo esses espaços como territórios de produção de conhecimento, memória e expressão cultural. A iniciativa reúne realizadores, lideranças religiosas, pesquisadores e público em geral.
Programação
A abertura foi realizada no dia 23 de março, no Cine Líbero Luxardo, com a exibição do filme “Aso Ebi”, seguida de debate com integrantes da equipe e do elenco.
Nos dias 24, 25 e 26, a programação segue no anexo da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará (UFPA), com a realização das mostras competitivas Òkàn, Meji e Mẹta, que exibem curtas, médias e longas-metragens produzidos por realizadores ligados às espiritualidades de matriz africana.As sessões são acompanhadas por encontros temáticos.
Nesta quarta-feira (25), o "Encontro ÌWÀ: Ética no Audiovisual" abordou questões relacionadas à representação e ao respeito às tradições religiosas no cinema.
Já amanhã, na quinta-feira (26), o "Encontro ARA ÀṢẸ" trata do cinema de terreiro como ferramenta de combate ao capacitismo, com foco em acessibilidade e inclusão.
Encerramento
O encerramento ocorre no dia 27 de março, no Ilé Àṣẹ Agá Aró Nílé, com o "Encontro IPA ÒNÀ: Produzir, Circular e Resistir", voltado à discussão sobre estratégias de produção e circulação do cinema de terreiro no Brasil. Na mesma ocasião, será realizada a cerimônia de premiação das produções exibidas, seguida de apresentação da banda Afro Samb’Axé.
Serviço:
- Festival ÀRÁ – Mostra de Cinema de Terreiro
Data: 23 a 27 de março de 2026
Local: Belém (PA)
- Mostras e programação formativa:
Anexo da Faculdade de Artes Visuais – Universidade Federal do Pará (UFPA)
24, 25 e 26 de março
- Encerramento:
Ilé Àṣẹ Agá Aró Nílé
27 de março, às 18h
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