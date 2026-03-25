Mostra de cinema de terreiro reúne produções e debates na capital paraense

O "Festival ÀRÁ – Mostra de Cinema de Terreiro", que teve início na última segunda-feira (23), segue até esta sexta (27), em Belém, com uma programação que reúne exibições de filmes, debates, oficinas e apresentações culturais voltadas à produção audiovisual de comunidades de matriz africana. A entrada é gratuita para prestigiar as exibições.

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Realizado em diferentes espaços da capital paraense, o evento propõe ampliar a circulação de narrativas produzidas a partir dos próprios terreiros, reconhecendo esses espaços como territórios de produção de conhecimento, memória e expressão cultural. A iniciativa reúne realizadores, lideranças religiosas, pesquisadores e público em geral.

Programação

A abertura foi realizada no dia 23 de março, no Cine Líbero Luxardo, com a exibição do filme “Aso Ebi”, seguida de debate com integrantes da equipe e do elenco.

Nos dias 24, 25 e 26, a programação segue no anexo da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará (UFPA), com a realização das mostras competitivas Òkàn, Meji e Mẹta, que exibem curtas, médias e longas-metragens produzidos por realizadores ligados às espiritualidades de matriz africana.As sessões são acompanhadas por encontros temáticos.

Nesta quarta-feira (25), o "Encontro ÌWÀ: Ética no Audiovisual" abordou questões relacionadas à representação e ao respeito às tradições religiosas no cinema.

Já amanhã, na quinta-feira (26), o "Encontro ARA ÀṢẸ" trata do cinema de terreiro como ferramenta de combate ao capacitismo, com foco em acessibilidade e inclusão.

Encerramento

O encerramento ocorre no dia 27 de março, no Ilé Àṣẹ Agá Aró Nílé, com o "Encontro IPA ÒNÀ: Produzir, Circular e Resistir", voltado à discussão sobre estratégias de produção e circulação do cinema de terreiro no Brasil. Na mesma ocasião, será realizada a cerimônia de premiação das produções exibidas, seguida de apresentação da banda Afro Samb’Axé.

Serviço:

Festival ÀRÁ – Mostra de Cinema de Terreiro

Data: 23 a 27 de março de 2026

Local: Belém (PA)

Mostras e programação formativa:

Anexo da Faculdade de Artes Visuais – Universidade Federal do Pará (UFPA)

24, 25 e 26 de março

Encerramento:

Ilé Àṣẹ Agá Aró Nílé

27 de março, às 18h