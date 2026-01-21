Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Festa de São Sebastião celebra fé, ancestralidade e cultura afro-religiosa em Ananindeua

Terreiro de Mina Nagô Ogum Iansã, sob condução de Mãe Joana, promove celebração de fé e devoção na Região Metropolitana de Belém

Enderson Oliveira
fonte

Oxóssi, senhor das matas e da fartura, caminha lado a lado com São Sebastião na fé do povo. Entre o sagrado afro-religioso e a devoção popular, essa união representa proteção, abundância e caminhos abertos. (Foto: Thiago Favacho)

A tradicional Festa de São Sebastião, promovida pelo Terreiro de Mina Nagô Ogum Iansã e conduzida pela Mãe de Santo Mãe Joana, ocorreu na noite da última terça-feira (20), em Ananindeua. A celebração reuniu filhos de santo, convidados e a comunidade em um ritual de fé e devoção, marcando o calendário religioso de matriz africana na Região Metropolitana de Belém.

Nas tradições afro-brasileiras, São Sebastião é reconhecido e cultuado por características como fartura, proteção e abertura de caminhos. Ele é invocado para a esperança e renovação da abundância, conforme a fé dos fiéis.

image São Sebastião é celebrado como aquele que abre caminhos e renova a esperança. Oxóssi é o caçador, guardião da mata e da abundância. Juntos, simbolizam proteção, sustento e equilíbrio entre o humano, a natureza e o sagrado, daí a simbologia do mastro com frutos. (Foto: Thiago Favacho)

Durante a festa, os rituais incluem cantos, toques, oferendas e partilha de alimentos. Esses elementos reafirmam a continuidade da tradição do Tambor de Mina, prática ancestral de origem afro-maranhense presente no Pará.

A celebração contou também com o tradicional Mastro de São Sebastião, erguido em homenagem ao orixá Oxóssi, o Rei das Matas e patrono da linha dos Caboclos. Presente em diversos terreiros, o Mastro de Frutas é ornamentado com frutas e alimentos, simbolizando a fartura, a prosperidade e a proteção de Oxóssi para toda a comunidade.

image "Celebrar Oxóssi e São Sebastião é reconhecer a fartura que vem da terra, a proteção que fortalece o corpo e o espírito e a tradição que mantém viva a memória dos que vieram antes", destaca Mãe Joana. (Foto: Thiago Favacho)

A celebração como resistência cultural e união

A anfitriã da celebração, Mãe Joana, afirmou que a festividade transcende o campo espiritual. Ela destacou: “Mais do que uma celebração religiosa, a festa é um ato de resistência cultural, união e gratidão, mantendo viva a herança espiritual transmitida pela minha família, no Maranhão”.

A celebração representa a preservação das raízes africanas e o papel das religiões de matriz africana como espaços de resistência e valorização da identidade cultural.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UMBANDA

religiões de matriz africana
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda