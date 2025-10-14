Capa Jornal Amazônia
Mostra Canto Autoral completa 1 ano com show gratuito nesta quarta (15) em Belém

Criada em 2024, a Mostra Canto Autoral nasceu da necessidade de ampliar os espaços dedicados à música autoral em Belém

Laura Serejo
fonte

Banda Mastodontes (Foto: Divulgação)

Belém recebe, nesta quarta-feira (15/10), a celebração de um ano da Mostra Canto Autoral, projeto que vem transformando a cena musical paraense ao valorizar a produção autoral local. O evento será realizado no Sesc Doca, a partir das 19h, e promete uma noite repleta de música, diversidade e encontros culturais. A entrada é gratuita, e o público terá acesso a recursos de acessibilidade em Libras.

O show de aniversário contará com apresentações de Mateus Estrela, Cantautoras, Bando Mastodontes e FITTI, artistas que representam diferentes estilos e linguagens da música contemporânea produzida no Pará. A programação especial é uma oportunidade única para conhecer novos talentos, prestigiar nomes consagrados da cena autoral local e se aproximar da diversidade musical da região.

Criada em 2024, a Mostra Canto Autoral nasceu da necessidade de ampliar os espaços dedicados à música autoral em Belém. Desde sua estreia, o projeto já recebeu mais de 25 artistas, promovendo diversidade, renovação e intercâmbio cultural. A curadoria cuidadosa garante experiências artísticas inéditas, evitando a repetição de propostas e mantendo a programação dinâmica e democrática.

“O projeto tem como propósito enaltecer a criatividade dos artistas locais, oferecendo um espaço legítimo para expressão e difusão de suas obras, fortalecendo a cena musical contemporânea e incentivando a produção cultural independente no Pará”, explica Daniela Lira, analista de música do Sesc Ver-o-Peso.

O formato da Mostra lembra o de um festival, reunindo diferentes atrações em uma mesma noite, permitindo ao público descobrir novos talentos e, ao mesmo tempo, valorizar artistas já estabelecidos. A diversidade musical e o encontro entre diferentes vozes fortalecem a experiência cultural, ampliando o repertório do público e promovendo o reconhecimento profissional dos músicos.

Seleção e estrutura profissional

A seleção dos participantes ocorre por meio de edital de credenciamento ou contratação direta, dependendo da proposta artística de cada atração. “Todos os artistas têm acesso a estrutura técnica completa, são remunerados por suas apresentações e têm suas obras reconhecidas em um ambiente de respeito e valorização”, acrescenta Daniela. Essa estrutura profissional garante qualidade curatorial e coerência artística em todas as edições do projeto.

Reconhecimento e futuro

Em seu primeiro ano, a Mostra Canto Autoral conquistou reconhecimento como parte importante da cena cultural de Belém. O retorno do público tem sido positivo, destacando a diversidade das apresentações e o caráter democrático da curadoria, que não privilegia artistas específicos. Em um ano de realização, nenhuma proposta foi repetida, reforçando a credibilidade e o comprometimento do projeto.
Para 2026, a expectativa é expandir o alcance da Mostra, levando apresentações a outras unidades do Sesc no Pará e realizando mostras intermunicipais, fomentando o intercâmbio artístico entre diferentes regiões do estado e fortalecendo ainda mais a música autoral paraense.

Serviço – Mostra Canto Autoral – 1 ano

  • Data: 15/10/2025
  • Horário: 19h
  • Local: Sesc Doca, Belém (PA)
  • Entrada gratuita
.
