Projeto circense leva espetáculo e oficinas gratuitas para cidades paraenses

Com o propósito de tornar a arte milenar do circo mais acessível para populações do norte do Brasil, chegará neste domingo (3) o espetáculo “O Mundo Colorido do Circo Brasileiro”, que passará pelos municípios de Belém, Canaã dos Carajás e Parauapebas, no estado do Pará. O show faz parte do projeto "Circolando pela Amazônia", que promove práticas e workshops circenses pelo país.

Aprendizagem circense

Além do espetáculo, foi pensada ainda uma forma de deixar os participantes o mais próximo possível dos artistas, eles poderão aprender com cada um deles como funciona o dia a dia de uma pessoa que vive da arte nos circos. Por isso, haverá também oficinas gratuitas, que incluem: números de malabarismo, acrobacias, trapézio de solo, monociclo, contorcionismo, mágica e esquetes cômicas de palhaços, informa a assessoria do projeto.

Para aqueles que desejam participar das oficinas, o projeto, que é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo a Cultura, fez parceria com instituições sociais e, por esse motivo, vai atender apenas um público em situação de vulnerabilidade social. Os grupos que terão prioridade são: mulheres, pessoas negras, pessoas oriundas de povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas, pessoas do segmento LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência.

Ainda segundo a assessoria do projeto, o espetáculo “O Mundo Colorido do Circo Brasileiro” é dirigido pelo palhaço Tchesco Villares e formado por profissionais experientes, incluindo brasileiros e imigrantes. Entre os circos que os artistas já visitaram, estão: Ringling Brothers Circus (EUA), Teatro Yoshimoto (Japão), Blackpool Tower Circus (Inglaterra), CirKus Merano (Noruega), Circo Garcia (Brasil), Marcos Frota Circus e diversos outros.

Arte e Inclusão

Para André Monteiro, coordenador geral do projeto, esta é uma oportunidade do espetáculo atingir outras esferas sociais do país. “A iniciativa traz novo fôlego para a cultura circense na região Norte do Brasil, historicamente menos privilegiada com recursos para a cultura, especialmente para as artes cênicas. Nós acreditamos que o projeto vai incentivar a entrada de jovens no mágico mundo do circo, além de fortalecer a continuidade dessa arte milenar em todo o Brasil”, explica André.

"Vamos mostrar o lúdico e a magia que emociona todas as idades: bambolê, perna de pau, palhaçaria, mágica e malabarismo. O aluno vai poder escolher qual matéria gostaria de participar. Todos serão acompanhados por professores de circo onde vai acontecer um convite após as aulas e os alunos vão participar de um espetáculo com o elenco do show”, conclui o diretor do espetáculo Tchesco Villares.

Serviço

Projeto Circolando pela Amazônia

Espetáculo de Estreia: 03/08/2025

Horário: às 19h

Local: Complexo do Catalina (localizado na Av. Cel. Brito, esquina da Av. Centenário, no bairro do Benguí).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)