Mostra artística 'Filhos de Iracema' leva programação gratuita ao teatro Cláudio Barradas

A atriz e produtora Luiza Braga se prepara para a I Mostra Artística “Filhos de Iracema: artistas de terreiro”, que será realizada neste domingo, 18, com programação gratuita com cinema e música no teatro Cláudio Barradas, em Belém. A mostra é promovida pelo Coletivo “Filhos de Iracema”, que reúne artistas de terreiro e desenvolve pesquisa nos espaços da criação construídos a partir da interação entre os conhecimentos do povo de santo e de artistas.

A primeira mostra “Filhos de Iracema: artistas de terreiro” reúne dois trabalhos autorais viabilizados com incentivos culturais do Governo do Estado do Pará. Através do edital PREAMAR/SECULT, foi produzida a série “Pororocas” e do edital de Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural do Pará, o disco “Mãe Rita D’Oxum: sabedoria cantada”. Ambos serão exibidos em noite de celebração e compartilhamento no Teatro Universitário Cláudio Barradas.

Segundo Luiza Braga, o Coletivo Filhos de Iracema surgiu em 2020, a partir da casa de mina nagô T.E.U.C.Y, e desde então já produziu alguns trabalhos. O documentário “Mariana: histórias de vida e encantaria”, a videoperfomance “Do ventre a cabeça”, o show “o sagrado caminho da lua” e a roda de conversas “encantaria: um começo de conversa”.

Luiza explica que a série “Pororocas” tem como proposta a criação de um registro audiovisual, em formato poético, de histórias reais de mulheres amazônicas que, em suas vivências cotidianas, foram amparadas e se reconheceram no enredo mítico das três caboclas turcas. “Cada episódio narra de forma ficcional, histórias reais, colhidas em depoimentos de mulheres da comunidade e como cada uma delas pôde transformar sua própria narrativa a partir dos saberes e mitologias da encantaria, representada aqui pelas três irmãs turcas”, explicou a atriz e produtora.

Sobre o segundo projeto da mostra, Luiza explica que o disco “Mãe Rita D’Oxum: sabedoria cantada” reúne um grupo de sete canções pela primeira vez registradas. “Todo o repertório é de autoria de Mãe Rita D’Oxum, voz principal do disco e que recebeu os cantos por meio da mediunidade ao longo dos seus mais de 20 anos como sacerdotisa do Tambor de Mina”, destacou.

Luiza concluiu que a mostra fortalece o necessário investimento na produção de material e divulgação de informação sobre as mitologias, cosmovisões e histórias de vida relacionadas aos guardiões das culturas tradicionais na Amazônia.

Agende-se

Mostra artística “ Filhos de Iracema: artistas de terreiro”

Data: 18/06

Local: Teatro Cláudio Barradas (Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 546 – Umarizal)

