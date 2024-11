Morre Vladimir Shklyarov, considerado um dos maiores bailarinos do mundo

Considerado um dos mais renomados bailarinos do mundo, Vladimir Shklyarov, 39 anos, morreu, na noite do último sábado (16). O falecimento do artista foi informado pelo Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, na Rússia, onde ele realizava apresentações.

VEJA MAIS



A causa da morte do bailarino ainda não foi divulgada, mas o Comitê Investigativo da Rússia iniciou uma investigação para descobrir mais detalhes sobre a morte.

“Uma causa preliminar de morte foi um acidente”, informou a agencia de notícias estatal RIA Novosti. A informação foi citada pelo New York Times.

Ainda segundo o jornal, foi descoberto que uma ex-bailarina, chamada de Irina Bartnovskaya, escreveu nas redes sociais que antes de sua morte, Shklyarov estava tomando analgésicos em casa e se preparando para uma cirurgia no pé. De acordo com Irina, ele teria saído para fumar um cigarro em "uma sacada muito estreita" e caído acidentalmente de cinco andares.

Vladimir Shklyarov tinha respeito internacional por sua carreira de 20 anos dedicados ao balé. Ele se apresentou nos maiores palcos de teatro do mundo, incluindo Metropolitan Opera, em Nova York, e a Royal Opera House, em Londres. Ele se formou em 2003 na escola Vaganova Ballet Academy, a mesma instituição que revelou ídolos mundiais do balé, como Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov.

Após obter sua graduação, Vladmir passou a trabalhar no Teatro Mariinsky, onde obteve grande destaque em produções contemporâneas e balés clássicos como O Lago dos Cisnes, Dom Quixote e Giselle.

Ao longo da carreira ele recebeu muitos prêmios, incluindo o Prêmio Internacional Léonide Massine, em 2008, e o título de Artista Homenageado da Rússia, concedido em 2020.

O artista era casado desde 2012 com Maria Shirinkina, também bailarina do Mariinsky.