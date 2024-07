Balé Folclórico da Amazônia realiza turnê na França e retrata cultura regional em apresentações

O grupo Balé Folclórico da Amazônia (BFAM) de Belém entra em mais uma turnê internacional a partir desta segunda-feira (1) até o dia 21 agosto, representando o Brasil, sobretudo a cultura amazônica, nos festivais do país. No último domingo (30), a companhia embarcou para a França com 30 integrantes, entre bailarinos e músicos, a convite do CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and FolkArts), para levar uma amostra da cultura regional e nacional em sua 14ª excursão para o exterior.

Em exclusividade ao Grupo Liberal, o diretor-geral e co-fundador da BFAM, Eduardo Vieira, conta que as apresentações terão dois núcleos: um regional, baseado em releituras de danças tradicionais e coreografias inspiradas em temas da cultura amazônica, como rituais, lendas, mitos, manifestações do sagrado e profano, o homem amazônico e sua relação com os fenômenos da natureza; e outro sobre o carnaval no Brasil, onde o grupo mostrará manifestações das mais diferentes danças carnavalescas que ocorrem nas regiões do Brasil.

BFAM em apresentação do núcleo carnavalesco (Foto/TMTPHOTO)

Para Eduardo, representar a cultura da Amazônia Brasileira em outros países é uma oportunidade de propagar as tradições brasileiras, sobretudo as do Norte do Brasil. “Nesse momento em que a Amazônia está em evidência, é importante mostrar a cultura do povo daqui, porque muitas vezes é desconhecida pelo resto do mundo”, afirma o co-fundador da BFAM.

Para realizar a turnê na França, o grupo veio se preparando com muitos ensaios durante meses. “A preparação começou há quase um ano, com ensaios com os bailarinos e músicos, com a montagem das composições coreográficas que serão apresentadas, reformas, adaptações e confecções de novos figurinos e adereços cênicos”, disse o diretor. “Ensaios intensos, às vezes com banda, outras vezes sem, para corrigir umas questões coreográficas”, completou Eduardo.

Festivais

Durante a passagem pelo país, o BFAM participará de oito festivais, em um dia de cada, em oito cidades diferentes. Nos eventos, as apresentações serão em desfiles de rua, espaços públicos, casas de show e espetáculos realizados no palco principal de cada festival. Veja, abaixo, as cidades onde o grupo vai se apresentar até o dia 21 de agosto.

Romans-sur-Isère - 1 a 7 de julho;

Chambéry - 8 a 15 de julho;

Ambert - 16 a 18 de julho;

Le Puy-en-Velay - 19 a 21 de julho

Pujols - 1 a 4 de agosto;

Port-sur-Saône - 5 a 11 de agosto;

Montoire-sur-le-Loir 12 a 18 de agosto;

Montignac-Lascau - 22 a 31 de agosto.

BFAM apresentando cultura paraense em local público durante turnê internacional (Foto/TMTPHOTO)

O diretor ainda adiantou um pouco do que o público vai presenciar nas apresentações. “No meio da programação do Festival de Montignac tem a noite Latina, na qual estaremos juntos com Peru e Bolívia em um grande espetáculo. Também haverá animações musicais na qual a banda realiza um grande show com alguns dos ritmos brasileiros. Em um dos festivais o tema será Carnaval do Brasil e certamente estaremos levando além do nosso repertório amazônico, [mas também] o samba, maracatu, jongo, frevo, entre outros.

Fundado em 1990, no Distrito de Icoaraci, em Belém, o BFAM, o grupo já se apresentou na Bélgica, França, Luxemburgo, México, Espanha, Suíça, Portugal, Venezuela e Itália e teve o talento da arte reconhecido em premiações internacionais. Em 2005, o grupo conquistou para o Brasil a medalha de bronze na mostra competitiva de Dijon-França, tendo sido indicado em 2009 para o prêmio Lunas del Auditório Nacional-México na categoria de melhor espetáculo internacional de folclore e tradição. Conquistou o prêmio de Figurino original de folclore de Ciudad-Equador.

