Conheça a pequena Milenka, bailarina paraense de 10 anos que coleciona premiações

Aos dez anos de idade, Milenka Merlo Lemos se destaca pela construção de uma carreira como bailarina profissional. A menina é filha dos professores universitários, Suelen Merlo e Inácio Lemos, seus grandes apoiadores e incentivadores da arte em sua vida.

Os pais da Milenka contam que a formação artística da filha começou antes mesmo dela nascer, já com a escolha do nome. Milenka é um nome russo e significa bonequinha e é também o nome de um espetáculo de balé da Rússia.

“Quando a mãe dela falou que estava grávida eu já sabia que seria uma menina. Pesquisei nomes russos porque sempre gostei da cultura e ciência russa. E apareceu o nome de Milenka e mais tarde viemos saber que é o nome de um espetáculo de balé da Rússia”, contou o pai, Inácio Lemos.

E como todo pai de primeira viagem, Inácio pesquisou diversas formas de como acalmar um bebê recém-nascido e encontrou a informação de que a música clássica era uma delas.

“E ela ficava bem quietinha ouvido as músicas”, relembrou Inácio Lemos.

Já um pouco maior, a nova tática para entreter a criança, eram os vídeos de balé no you tube.

“Eu percebi que ela ficava concertada assistindo”, relembrou o pai.

Os cinco anos entrou na primeira escola de balé, a Studio Alpha. E no mesmo ano em sua estreia em um dos festivais mais importantes do Pará, o Festival Internacional de Dança da Amazônia (FIDA), conquistou o primeiro lugar com a apresentação solo.

“Ela se apresentou pela escola Studio Alpha, no estilo solo com a apresentação Malévola e ficou em primeiro lugar”, contou a mãe, Suelen Merlo

Esta foi a primeira premiação de muitas que vieram em cinco anos de dedicação ao balé. Milenka coleciona dezenas de primeiros e segundos lugares em importantes festivais nacionais e internacionais.

A construção da bailarina

Para se destacar como bailarina profissional, os pais investem bastante no sonho que hoje não é da menina. Milenka já passu por diversas escolas de balé em Castanhal e em Belém, mas atualmente estuda em casa em um pequeno espaço montado com muito carinho por seus pais.

As aulas são on line com as renomadas bailarinas Alana Alves e Lorenna Calheiros, direto do Rio de Janeiro. Milenka faz ainda acompanhamento com os fisioterapeutas Roberto Júnior e Gabi Damasceno.

Até mesmo nas férias escolares, os pais viajam com a filha para fazer aperfeiçoamentos e cursos de balé no Rio de Janeiro.

“A primeira vez ela tinha seis anos e fez aulas na Balletarrj, que é uma das mais premiadas e com experiência em competições internacionais. Foi um curso de três semanas. Foi quando conhecemos a professora Alana Alves”, contou Inácio Lemos que concluiu “Nosso esforço é para fazer com que a Milenka tenha uma carreira bastante promissora no balé. É algo que ela ama muito e se dedica com muita responsabilidade”, disse o pai.

Rotina

Milenka só não faz aulas de balém aos sábados e domingos. Tem ainda aula de pilates uma vez na semana com a professora Débora Jati.

Destaques

Bailarina selecionada na pré-seletiva regional de Goiânia no Youth Grand Prix Brazil (GO) 2024 para a final em outubro em Barueri (SP)

Bailarina destaque pré FendaPARÁ (PA) 2024

Premiação de melhor bailarina - Festival Regional de Dança (PA) 2024 (2º ano consecutivo)

Prêmio Revelação - Passo de Arte (SP) 2024

Maior nota geral entre todas as modalidades na categoria infantil - Festival Internacional de Dança da Amazônia (PA) 2023

1º lugar: Contemporâneo Toruk – Fendafor (CE)* - convidada a dançar na Mostra dos Campeões do Fendafor (CE) 2023

Premiação de melhor bailarina – Festival Regional de Dança 2023

1º lugar: Contemporâneo Toruk – Festival da Sapatilha – Festival de Dança de Joinville (SC) 2023 (maior festival do mundo em número de participantes)

1º lugar: Variação La Fille Mal Gardeé – Festival da Sapatilha – Festival de Dança de Joinville (SC) 2023 (maior festival do mundo em número de participantes)

2º lugar: Neoclássico Pequena Flor – Festival da Sapatilha – Festival de Dança de Joinville (SC) 2023 (maior festival do mundo em número de participantes)

Premiação de melhor bailarina – Festival Belém Dance Kids (PA) - 2022

TOP 25 geral – TOP 10 kids – Malévola – Dance Grand Prix (Portugal) 2021