Morre Tom Stoppard, vencedor de um Oscar e 5 prêmios Tony, aos 88 anos

Tom Stoppard venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado pelo filme Shakespeare Apaixonado

Estadão Conteúdo
fonte

Tomás Sträussler, seu nome de batismo, nasceu na Cheoslováquia ()

Tom Stoppard, dramaturgo que venceu cinco prêmios Tony, além do Oscar de melhor roteiro adaptado pelo filme Shakespeare Apaixonado (1998) morreu aos 88 anos de idade. A informação foi confirmada à imprensa por seus agentes, mas a causa da morte não foi divulgada.

"Ele será lembrado por suas obras, seu brilhantismo e humanidade, sagacidade, generosidade de espírito e seu profundo amor pela língua inglesa", consta em comunicado. Os teatros de Londres prometem apagar as suas luzes durante dois minutos às 19h na próxima terça em reconhecimento a Stoppard.

Tomás Sträussler, seu nome de batismo, nasceu na Cheoslováquia (na cidade de Zlín, atualmente em território chéquio) em 3 de julho de 1937. Quando tinha apenas dois anos de idade, sua família sofria com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945): seus quatro avós morreram em campos de concentração.

Precisou fugir para a região de Singapura, na Ásia. Posteriormente, iria para a Índia. Seu pai teve que ficar mais um pouco e iria depois, mas acabou morrendo quando o navio que o levaria foi atacado. No pós-guerra, em 1946, sua mãe casou com um militar inglês, Kenneth Stoppard, e a família voltou à Europa, desta vez para morar no Reino Unido.

Com oito anos de idade, passou parte da infância e a juventude no país, tendo adquirido diversos dos hábitos locais, como a paixão por cricket e o interesse pelos textos de William Shakespeare. Tom Stoppard não cursou faculdade, mas chegou a trabalhar como jornalista. Escreveu diversas peças no teatro inglês antes de migrar para a Broadway.

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Stoppard usou seu cérebro para o teatro, o rádio e o cinema e abrangeu Shakespeare, ciência, filosofia e tragédias históricas do século 20 em sua obra. Recebeu cinco prêmios Tony, o mais prestigiado do teatro dos Estados Unidos, por Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1968), Travesties (1976), The Real Thing (1984), The Coast of Utopia (2007), e Leopoldstadt (2023).

Tom Stoppard foi considerado como o maior dramaturgo de sua geração no Reino Unido, tendo vencido diversos prêmios teatrais. O cantor Mick Jagger, dos Rolling Stones, lamentou a morte: "Ele nos deixa uma majestosa obra de um trabalho divertido e inteligente".

No cinema, seu maior reconhecimento veio ao receber o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por Shakespeare Apaixonado, em conjunto com Marc Norman. O filme foi indicado em treze categorias e levou sete prêmios no total. Entre eles, o de melhor atriz para Gwyneth Paltrow, que concorreu contra a brasileira Fernanda a Montenegro, indicada por seu trabalho em Central do Brasil.

* Com informações da agência AP.

Palavras-chave

Tom Stoppard

Oscar

Tony

Shakespeare Apaixonado
