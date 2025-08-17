Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Terence Stamp, ator de 'Superman' e 'Priscilla, a Rainha do Deserto', aos 87 anos

Estadão Conteúdo

O ator britânico Terence Stamp morreu aos 87 anos neste domingo, 17, conforme anunciado por sua família. Indicado ao Oscar, Stamp ficou mundialmente conhecido por interpretar o vilão General Zod em Superman (1978) e Superman II (1980), mas construiu uma carreira eclética que incluiu desde filmes de Pier Paolo Pasolini até o cult Priscilla, a Rainha do Deserto (1994).

"Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos", declarou a família em comunicado à Reuters. "Pedimos privacidade neste momento de tristeza." As causas da morte não foram reveladas.

Nascido em 1938 no East End de Londres, filho de um operário portuário, Stamp sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial antes de abandonar a escola para trabalhar em publicidade. Uma bolsa de estudos teatrais mudou sua trajetória e o levou ao estrelato nos anos 1960, quando se tornou um dos rostos mais famosos do cinema britânico.

Nos efervescentes anos 1960, Stamp não era apenas um ator respeitado, mas um verdadeiro ícone de estilo. Sua beleza marcante e elegância refinada o transformaram no rosto da cultura pop londrina. Também formou um dos casais mais glamourosos da época com Julie Christie, sua parceira em Longe Deste Insensato Mundo (1967), e teve relacionamentos célebres com a supermodelo Jean Shrimpton.

Após perder a disputa para ser James Bond, Stamp partiu para a Itália, onde trabalhou com mestres como Federico Fellini e Pasolini em Teorema (1968). Um período de retiro espiritual na Índia, estudando ioga e filosofias orientais, antecedeu sua consagração como um dos vilões mais memoráveis do cinema: o megalomaníaco General Zod.

Depois, sua versatilidade se manifestou plenamente em Priscilla, a Rainha do Deserto, onde sua interpretação corajosa de uma mulher transgênero demonstrou sua capacidade de reinvenção artística. Foi aqui que se tornou um símbolo que transcendeu gerações.

Outro grande destaque na carreira é o empolgante O Estranho (1999), de Steven Soderbergh. Talvez um dos filmes mais maduros da carreira de ambos - Stamp e Soderbergh. Uma pena, porém: o ator acabou diminuindo o ritmo nos anos 2000, sendo chamado para papéis cada vez mais duvidosos, indo desde A Filha do Chefe (2003), Elektra (2005) e Mansão Mal-Assombrada (2003).

Até possui alguns bons filmes após os anos 2000, como Operação Valquíria (2008), Os Agentes do Destino (2011) e títulos de Tim Burton, mas eles soam como exceção, não regra. Sua última aparição nas telonas foi com uma participação especial em Noite Passada em Soho (2021), de Edgar Wright. Depois disso, Terence Stamp ficou recluso, deixando com o público apenas a imagem que conseguiu cristalizar no auge de sua carreira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TERENCE STAMP/MORTE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AÇÃO

Nos bastidores de Pssica: Grupo Liberal visita com exclusividade o set da série da Netflix em Belém

Literatura paraense, de Edyr Augusto, ganha nova trama com direção de Quico e Fernando Meirelles. Distribuição de produção será para 190 países

17.08.25 9h00

CINEMA

‘O Último Azul’ estreia na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado e destaca a Amazônia

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto

16.08.25 19h28

CINEMA

Atriz paraense Angela Ribeiro dá vida à 'Mulher da Casa Abandonada' em série documental no streaming

A paraense interpreta Margarida Bonetti em flashes que recriam a história

16.08.25 15h17

FORÇA, MESTRE!

Mestre Damasceno apresenta melhora e família atualiza estado de saúde nas redes sociais

O artista está na UTI desde o último dia 8 de agosto tratando uma pneumonia grave

16.08.25 14h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil

Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

15.08.25 23h16

ALEGORIAS

Arte e sustentabilidade se unem na 'Freezone Cultural Action', que será realizado em Belém na COP 30

Instalação artística reunirá esculturas, arenas culturais, gastronomia e fóruns temáticos de 9 a 21 de novembro

17.08.25 8h00

CULTURA

Feira do Livro sedia lançamento de livros e outras atrações neste domingo (17) em Belém

Montado no Hangar e com entrada gratuita, evento deverá reunir um grande público para conferir a programação que inclui o relançamento de 'Transtempo', do saudoso escritor paraense Benedicto Monteiro, em meio a estandes com livros para todas as idades

17.08.25 9h30

'adultização'

Felca no 'Altas Horas': veja o que youtuber disse no programa

ua entrevista a Serginho Groisman foi ao ar logo no início da atração

17.08.25 11h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda