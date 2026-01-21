Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Rob Hirst, baterista e fundador do Midnight Oil, aos 70 anos

Estadão Conteúdo

O baterista Rob Hirst, do Midnight Oil, teve sua morte anunciada nessa terça-feira, 20. O músico tinha 70 anos e enfrentava um câncer de pâncreas desde 2023. A informação foi confirmada pela própria banda em publicações nas redes sociais.

Em uma das mensagens, o grupo descreveu a despedida com a mesma sensibilidade poética que sempre marcou suas canções:

"Depois de lutar heroicamente por quase três anos, Rob agora está livre da dor, um lampejo de pequena luz na imensidão. Ele morreu em paz, cercado por pessoas queridas."

Em outra publicação, mais direta e comovente, os integrantes resumiram o sentimento da perda: "Estamos devastados e de luto pela perda do nosso irmão Rob. Por ora, não há palavras, mas sempre haverá canções. Amor eterno."

Muito além da bateria

Embora fosse reconhecido pelo estilo seco, intenso e preciso nas baquetas, Rob Hirst nunca foi apenas o responsável pelo ritmo do Midnight Oil. Ele foi parte ativa do motor criativo da banda, compositor, cantor ocasional e multi-instrumentista, contribuindo também com guitarras e teclados.

Seu nome está nos créditos de algumas das músicas mais emblemáticas do grupo, como Beds Are Burning, The Dead Heart, Blue Sky Mine, Forgotten Years e King of the Mountain. Canções que ajudaram a levar temas como direitos indígenas, meio ambiente e justiça social ao centro do rock popular mundial, especialmente nas décadas de 1980 e 1990.

Uma banda, uma ideia, um propósito

Formado em Sydney nos anos 1970 quando ainda se chamava Schwampy Moose, o Midnight Oil construiu uma trajetória singular ao unir rock, ativismo e posicionamento político direto. No centro dessa engrenagem estava a bateria de Hirst, firme, insistente, quase tribal, empurrando cada música como um chamado à consciência.

Um legado

Durante o tratamento contra o câncer, Hirst também transformou sua experiência pessoal em um gesto público, ajudando a humanizar o debate sobre a doença, o fim da vida e o cuidado com pacientes terminais na Austrália. Familiares e integrantes da banda pediram que fãs que desejem homenageá-lo façam doações a instituições de combate ao câncer no país.

A morte de Rob Hirst encerra um capítulo da história do rock australiano e seu legado permanece na música.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rob Hirst/morte
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

MÚSICA

Gamadinho lança 'Eu Tava Certo' e aposta em nova fase após sucesso de 'Instinto'

Single já está disponível nas plataformas de streaming

21.01.26 9h19

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

MAIS LIDAS EM CULTURA

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

BBB 26

Aline Campos é a primeira eliminada do Big Brother Brasil 26

Participante recebeu 61% dos votos do público e deixou o programa na terça-feira (20)

20.01.26 23h53

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa terça-feira (20)

Na segunda semana de programa, o público decidiu quem seria eliminado da Casa

21.01.26 9h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda