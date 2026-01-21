Morre Rob Hirst, baterista e fundador do Midnight Oil, aos 70 anos

O baterista Rob Hirst, do Midnight Oil, teve sua morte anunciada nessa terça-feira, 20. O músico tinha 70 anos e enfrentava um câncer de pâncreas desde 2023. A informação foi confirmada pela própria banda em publicações nas redes sociais.

Em uma das mensagens, o grupo descreveu a despedida com a mesma sensibilidade poética que sempre marcou suas canções:

"Depois de lutar heroicamente por quase três anos, Rob agora está livre da dor, um lampejo de pequena luz na imensidão. Ele morreu em paz, cercado por pessoas queridas."

Em outra publicação, mais direta e comovente, os integrantes resumiram o sentimento da perda: "Estamos devastados e de luto pela perda do nosso irmão Rob. Por ora, não há palavras, mas sempre haverá canções. Amor eterno."

Muito além da bateria

Embora fosse reconhecido pelo estilo seco, intenso e preciso nas baquetas, Rob Hirst nunca foi apenas o responsável pelo ritmo do Midnight Oil. Ele foi parte ativa do motor criativo da banda, compositor, cantor ocasional e multi-instrumentista, contribuindo também com guitarras e teclados.

Seu nome está nos créditos de algumas das músicas mais emblemáticas do grupo, como Beds Are Burning, The Dead Heart, Blue Sky Mine, Forgotten Years e King of the Mountain. Canções que ajudaram a levar temas como direitos indígenas, meio ambiente e justiça social ao centro do rock popular mundial, especialmente nas décadas de 1980 e 1990.

Uma banda, uma ideia, um propósito

Formado em Sydney nos anos 1970 quando ainda se chamava Schwampy Moose, o Midnight Oil construiu uma trajetória singular ao unir rock, ativismo e posicionamento político direto. No centro dessa engrenagem estava a bateria de Hirst, firme, insistente, quase tribal, empurrando cada música como um chamado à consciência.

Um legado

Durante o tratamento contra o câncer, Hirst também transformou sua experiência pessoal em um gesto público, ajudando a humanizar o debate sobre a doença, o fim da vida e o cuidado com pacientes terminais na Austrália. Familiares e integrantes da banda pediram que fãs que desejem homenageá-lo façam doações a instituições de combate ao câncer no país.

A morte de Rob Hirst encerra um capítulo da história do rock australiano e seu legado permanece na música.