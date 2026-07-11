Morre Peppino Di Capri, autor de sucessos como 'Champagne', aos 86 anos

O cantor e compositor Peppino di Capri morreu neste sábado, 11, aos 86 anos de idade. Ele faleceu em Villa Castiglione, na ilha de Capri, sua terra natal. A morte foi anunciada no perfil do artista, com a mensagem "tchau, Peppino".

A família não informou a causa da morte do cantor. A imprensa italiana, por sua vez, informou que ele enfrentava "uma longa doença".

Giuseppe Faiella, também conhecido como Peppino di Capri, nasceu na ilha de Capri em 27 de julho de 1939. Ele é autor de grandes sucessos da música italiana do século 20, como "Champagne" e "Il Sognatore".

Carreira e sucessos marcantes

O artista deixou três filhos: Igor, fruto do primeiro casamento com Roberta Stoppa, e Edoardo e Dario, do relacionamento com Giuliana Gagliardi. Em 65 anos de carreira, Di Capri venceu o Festival de Sanremo, o principal da Itália, duas vezes.

A primeira vitória foi em 1973, com "Un grande amore e Niente più". A segunda ocorreu em 1976, com a canção "Non lo faccio più". Ele também venceu o Festival de Nápoles em 1970, com a música "Me chiamme ammore".

Di Capri começou a carreira no final da década de 1950. Em 1958, junto com Ettore Falconieri, Pino Amenta, Mario Cenci e Gabriele Varano, formou o grupo Capri Boys. Em Ischia, eles chamaram a atenção de um dirigente do mercado fonográfico.

Cenci recomendou a mudança do nome do grupo para "Peppino di Capri e i suoi Rockers" (Peppino e seus roqueiros, em português). Daí nasceu o sucesso do italiano. Em 1965, ele participou da turnê italiana dos Beatles, o que consolidou a carreira de Di Capri.

Passagens pelo Brasil e homenagens

O cantor italiano veio ao Brasil pela primeira vez em 1961, para uma apresentação no Teatro Record. Ele esteve no país pela última vez em março de 2019, em um show em parceria com Zizi Possi. A última aparição pública de Peppino foi em 2023, no festival de Sanremo, como convidado de honra.

Antonio Tajani, vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, comentou a morte. "A voz de Peppino di Capri acompanhou as noites de muitas gerações de italianos, traçando um vínculo indissolúvel com a sua amada ilha, onde nasceu e onde passou os últimos dias de sua vida", disse Tajani.

Aurelio de Laurentiis, produtor de cinema e presidente do Napoli, também prestou homenagem. "Caro Peppino, com você perdemos não apenas um amigo sincero e generoso, mas também um símbolo de uma Itália que contou sua história através de suas canções", escreveu Laurentiis.