Morre Peabo Bryson, voz de canções da Disney, aos 75 anos

Peabo Bryson, cantor famoso por suas baladas românticas e por ser a voz de canções de sucesso da Disney, morreu aos 75 anos, nesta terça-feira, 2, poucos dias após sofrer um AVC.

Em comunicado divulgado à imprensa, a família agradeceu o carinho recebido após a notícia da morte. "Estamos profundamente comovidos com a demonstração de amor, orações e apoio de fãs, amigos e colegas do mundo todo. Embora nossos corações estejam partidos, encontramos conforto em saber o quanto Peabo era amado e quantas vidas foram tocadas por sua voz e seu espírito generoso. Seu legado e sua música viverão por gerações."

Nascido como Robert Peapo Bryson, em Greenville, na Carolina do Sul, em 1951, o artista descobriu cedo sua paixão pela música.

Entre suas parcerias mais memoráveis estão os trabalhos com Roberta Flack. Juntos, gravaram canções como Make the World Stand Still, Love Is a Waiting Game, Youre Lookin Like Love to Me e Tonight, I Celebrate My Love.

Durante os anos 1980, o cantor consolidou sua popularidade com a faixa If Ever Youre in My Arms Again, tema de amor da série americana Santa Barbara.

Mas foi nos anos 1990 que Bryson ganhou ainda mais notoriedade ao interpretar clássicos da Disney como Beauty and the Beast, ao lado de Céline Dion, da animação A Bela e a Fera. A canção tornou-se um enorme fenômeno comercial e rendeu aos dois artistas um Grammy.

O sucesso da parceria levou a Disney a convidá-lo novamente no ano seguinte. Em 1992, Bryson gravou o hit A Whole New World ao lado de Regina Belle para o filme Aladdin e também foi reconhecido com um Grammy.