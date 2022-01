Morre o estilista Thierry Mugler, fundador de uma das maiores grifes francesas

O mundo da moda se despediu do icônico estilista Manfred Thierry Mugler no último domingo, 23. O fundador da Mugler, uma das maiores grifes frnacesas de luxo faleceu aos 73 de causas naturias. O anúncio foi feito pela página do próprio artista no Instagram.

"Estamos devastados em anunciar o falecimento de o Sr. Manfred Thierry Mugler neste domingo, 23 de janeiro de 2022. Que sua alma descanse em paz", diz o anúncio.

Designer e perfumista, Mugler dominou o guarda-roupa de uma série de celebridades, com seu estilo ousado marcado na história da moda. Figura do mundo pop, ele foi responsável por explorar a sensualidade no mundo da alta costura, tendo vestido recentemente nomes como Cardi B, Kim Kardashian, Miley Cyrus e também as brasileiras Iza e Anitta. O estilista também é responsável pela frangrância "Angel", uma das mais rentáveis linhas de perfume.

A atual presidente global da Mugler Fashion & Fragance, Sandrine Groslier, emitiu um comunicado oficial nesta segunda-feira, 24, lamentando o falecimento.

“Este é um momento de profunda emoção e grande tristeza para as equipes da Maison Mugler. Nos quase 30 anos de colaboração, lembro dele como um gênio que revolucionou o mundo da moda, fragrâncias, fotografia e encenação. Um artista para quem o limite não era limite. Um gênio excepcionalmente talentoso, visionário e inclusivo”, declarou.

Relemebre algumas criações do estilista e celebridades que as vestiram:

O vestido molhado de Kim Kardashian

O clássico vestido de 20 anos da Mugler usado por Cardi B

Beyoncé em 'I Am Sasha Fierce'

Look 'Camp' de Kim Kardashian

Outras criações icônicas