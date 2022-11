Morre o dublador oficial do Batman, Kevin Conroy

Morreu na quinta-feira, 10, o dublador oficial do Batman nos desenhos animados e jogos de videogame, o ator e dublador Kevin Conroy, aos 66 anos. Ele lutava contra um câncer. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira, 12, pela dubladora Diane Pershing e confirmada pela Warner Bros.

Kevin Conroy começou a dublar o personagem há mais de 30 anos, em "Batman: A Série Animada", e também participou de animações como "Batman: A Máscara do Fantasma", "Liga da Justiça" e "Liga da Justiça Sem Limites", entre outras. Ele também foi a voz oficial do Batman nos jogos, especialmente em "Batman: Arkham". O último trabalho do artista foi no jogo "MultiVersus", lançado este ano.

“Notícia muito triste: nossa querida voz do Batman, Kevin Conroy, morreu ontem. Ele está doente há um tempo, mas ele realmente dedicou muito tempo aos 'quadrinhos', para a alegria de todos os seus fãs. Ele fará muita falta não apenas pelo elenco da série, mas por sua legião de fãs em todo o mundo. Descanse em paz, amigo”, disse Diane Pershing.

Mark Hamill, que dublava o vilão Coringa, divulgou uma mensagem sobre a perda do amigo: “Kevin era a perfeição. Ele era uma das minhas pessoas favoritas no planeta, e eu o amava como um irmão. Ele realmente se importava com as pessoas ao seu redor – sua decência brilhava em tudo o que fazia. Toda vez que eu o via ou falava com ele, meu espírito se elevava.”

O diretor e roteirista James Gunn, a atriz Tara Strong e o dublador Troy Baker também prestaram homenagens: "Ele foi o melhor. Sempre será o melhor. Ele era meu Batman. Meu amigo. Ele nunca saberá o quanto me inspirou, mas estou feliz por ter contado a ele em todas as chances que tive. Obrigado, Kevin. Dormir, dormir, talvez sonhar...", escreveu Baker.