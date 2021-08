Robin se descobre bissexual em nova edição de HQ

A diversidade nos quadrinhos de super-heróis está se espalhando. Desta vez foi Robin que se descobriu bissexual. Na nova edição de Batman: Urban Legends, o personagem Tim Drake, que é um dos muitos que assumiu o manto do garoto prodígio nos quadrinhos, assumiu que tem interesse em homens.

A história "Sum of Our Parts" escrita por Meghan Fitzmartin e com artes de Belén Ortega, encerra a trama na qual Robin resgata o velho amigo Bernard das mãos dos Monstros do Caos. Após salvar Bernard, Tim Drake vai até a casa do amigo e concorda em sair com ele.

Tim Drake retornará na edição 10 de "Batman: Urban Legends", com previsão de lançamento para dezembro.